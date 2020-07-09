ОФЗ: более низкое соотношение спроса и фактического размещения на аукционе по флоутеру; кривая продолжает отыгрывать потери. На вчерашнем регулярном аукционе Минфин предложил инвесторам только один выпуск: флоутер ОФЗ-29014 с погашением в марте 2026 г., для которого этот аукцион стал дебютным. Заявок на выпуск было подано на 265 млрд руб. – больше, чем на последних нескольких аукционах облигаций с переменным купоном. Большинство заявок Минфин опять отклонил, в итоге разместив бумаги на сумму всего 64,3 млрд руб. Однако соотношение спроса и фактического размещения снизилось по сравнению с двумя последними аукционами флоутеров, составив 4,1x (против 8x и 39x соответственно). Цена отсечения была установлена на отметке 98,50 пп, что на 0,75 пп ниже цены отсечения для 4-летнего флоутера ОФЗ-24021 на аукционе в прошлый вторник. По нашим оценкам, такая цена соответствует Z-спреду ОФЗ-29014 в +28 бп относительно ставки RUONIA (для сравнения, ОФЗ-24021 во вторник закрылся со спредом к RUONIA в +12 бп). Всего на аукционе было удовлетворено 56 заявок, из которых пять крупнейших – на общую сумму 25 млрд руб. (39% размещенного объема бумаг). Доля неконкурентных заявок составила всего 0,8%. На наш взгляд, снижение соотношения спроса и фактического размещения на аукционах флоутеров следует расценивать как позитивный фактор для бумаг с фиксированным купоном, указывающий на постепенную корректировку Минфином тактики заимствований на внутреннем рынке. Мы считаем, что это должно ослабить повышательное давление на доходности облигаций с фиксированным купоном. Исходя из этих соображений, мы по-прежнему рекомендуем открывать позиции с одновременной покупкой длинных и продажей коротких бумаг, учитывая, что наклон кривой достиг максимума за последние 6 лет, а Банк России, как мы ожидаем, пересмотрит свою оценку нейтрального значения ключевой ставки.

На вторичном рынке доходности ОФЗ вчера продолжили снижаться на фоне отсутствия на этой неделе предложения новых ОФЗ-ПД. По итогам торгов облигации сроком обращения 3–10 лет опустились в доходности на 3–8 бп благодаря наличию спроса со стороны нерезидентов. На общем фоне в более сильную сторону выделялись 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,37%), 4-летний ОФЗ-26222 (YTM 4,88%) и 7-летний ОФЗ-26232 (YTM 5,5%), закрывшиеся снижением доходностей на 9–12 бп. Дальний сегмент кривой сместился вниз на 1–4 бп, в то время как короткие бумаги закрылись в среднем без изменений. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 27 млрд руб. (0,8x среднедневного показателя за последний месяц), из которых 90% пришлось на длинные и среднесрочные выпуски. Локальные облигации других развивающихся стран торговались в узких диапазонах, не превысивших ±2 бп в доходности.