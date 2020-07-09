Как сообщила газета Ведомости, в июне и июле производители СПГ из США получили отказы на поставку 70 партий СПГ. Кроме того, покупатели уже отменили 40 поставок, запланированных на август. Стоит отметить, что в мае также отмечался ряд отказов от поставок общим объемом 0,2 млрд куб. м.

Между тем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило свой прогноз производства газа в 2020 г. до 89,24 млрд куб. футов в день (-3% г/г), тогда как экспорт СПГ, по оценкам ведомства, в 2020 г. все же вырастет на 7% г/г, до 5,35 млрд куб. футов в день, в то время как в июньском прогнозе агентства эта оценка составляла 5,70 млрд куб. футов, сообщает агентство Reuters.

Наш комментарий: внутренние цены на газ в США равны ценам на газ в Европе и лишь чуть ниже цен на СПГ в Азии (газ на узле Henry Hub в настоящий момент котируется на уровне 1,83 долл./млн БТЕ, цена на СПГ в Японии и спотовая цена на узле TTF составляет 2,19 долл./млн БТЕ и 1,79 долл./млн БТЕ соответственно). Учитывая, что общие затраты на сжижение и транспортировку, по нашим расчетам, достигают 3,50–4,00 долл./млн БТЕ, импорт СПГ из США становится экономически нецелесообразным и мотивирует покупателей из Европы отказываться от поставок СПГ из США и вместо этого покупать его по спотовым ценам в Европе.

Отметим, что тенденция к сокращению поставок газа для сжижения в США сохранилась и в июле: по сравнению с предыдущим месяцем их объем снизился уже на 24%. Предпосылок для прекращения данного тренда мы не видим. В пользу него свидетельствует, в частности, продолжающееся сокращение добычи нефти в США, а вместе с ней – и попутного газа.

Такое развитие событий мы считаем позитивным с точки зрения доли Газпрома на европейском рынке, а также для Новатэка в части его доли в мировых поставках СПГ, по эффективности производства которого он опережает американские компании. Кроме того, в среднесрочной перспективе аннулирование заказов на СПГ будет, как мы считаем, способствовать восстановлению мировых цен на газ относительно исторических минимумов, зарегистрированных в этом году.