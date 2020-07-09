Как сообщил Росстат, инфляция достигла 0,2% м/м в июне (3,2% г/г) против 0,3% м/м в мае – это соответствует нижней границе нашего прогнозного диапазона 0,2-0,3% м/м, однако ниже консенсус-прогноза (0,3% м/м).

В то же время существует ряд признаков того, что низкий общий уровень инфляции не поспевает за ростом инфляционного давления, которое проявляется в двух фактах. Во-первых, годовая продовольственная инфляция сильно ускорилась с 3,3% г/г в мае до 3,9% г/г в июне; непродовольственная ускорилась до 3,0% г/г в июне против 2,8% г/г в мае. Во-вторых, в начале июля инфляция достигла 0,3% по состоянию на 6 июля, указывая на рост инфляционных опасений в условиях восстановления экономической активности.

Учитывая недавнее ослабление курса рубля, мы считаем, что шансов на то, что регулятор понизит ключевую процентную ставку на заседании 24 июля, сейчас нет, и мы ожидаем,что ЦБ возьмет паузу в этом месяце и сохранит ставку на прежнем уровне.