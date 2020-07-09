Потребительские цены в России выросли на 0,2% м/м в июне: неоднозначно
Как сообщил Росстат, инфляция достигла 0,2% м/м в июне (3,2% г/г) против 0,3% м/м в мае – это соответствует нижней границе нашего прогнозного диапазона 0,2-0,3% м/м, однако ниже консенсус-прогноза (0,3% м/м).
В то же время существует ряд признаков того, что низкий общий уровень инфляции не поспевает за ростом инфляционного давления, которое проявляется в двух фактах. Во-первых, годовая продовольственная инфляция сильно ускорилась с 3,3% г/г в мае до 3,9% г/г в июне; непродовольственная ускорилась до 3,0% г/г в июне против 2,8% г/г в мае. Во-вторых, в начале июля инфляция достигла 0,3% по состоянию на 6 июля, указывая на рост инфляционных опасений в условиях восстановления экономической активности.
Учитывая недавнее ослабление курса рубля, мы считаем, что шансов на то, что регулятор понизит ключевую процентную ставку на заседании 24 июля, сейчас нет, и мы ожидаем,что ЦБ возьмет паузу в этом месяце и сохранит ставку на прежнем уровне.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200709/831748130.html