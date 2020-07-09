Темпы прироста инфляции в июне замедлились до 0.2% м/м, по сравнению с 0.3% м/м в мае, оставшись в пределах оценок недельной инфляции за соответствующий период.

В составе месячной статистики можно выделить разнородную динамику сезонно сглаженных ценовых индексов – продукты питания без учета плодоовощной продукции ускорились до 7.4% (здесь и далее 3м/3м сезонно сглаженный анализированный темп). Корзина базовых товаров и услуг (без учета плодоовощных, товаров с регулируемыми ценами и топлива) продемонстрировала ускорение до 4.1% (с 3.8%). Однако довольно серьезно замедлилась инфляция в сегменте рыночных услуг: темп прироста нерегулируемых цен замедлился до 2.6%, вероятно, на фоне все еще лимитированного спроса после снятия карантинных ограничений.

На старте июльской индексации тарифов – в период с 30 июня по 6 июля – недельная инфляция составила 0.3% н/н. Лишь из-за разницы временных отсечек с прошлым годом оценка годовой инфляции повысилась до 3.3% г/г против 3.2% г/г по итогам июня.

В составе контролируемой еженедельно корзины товаров особое внимание по-прежнему заслуживает прирост цен на топливо. Цены на бензин выросли на 0.2% н/н, а на дизельное топливо – на 0.1% н/н. Текущая динамика топливных цен остается во власти прекосов в распределении готовой продукции на оптовом рынке, что стимулирует обсуждение увеличения обязательных квот продажи топлива на бирже.

По мере того, как подходит сбор нового урожая, и ценовая динамика нивелирует краткосрочные риски, Банк России может продолжить снижение ключевой ставки. Мы полагаем, что набор альтернатив для предстоящего 24 июля заседания регулятора остается довольно широким (от 0 до —50 бп), но взвешенное решение может привести к снижению ставки на 25 бп (до 4.25%) с перспективой дальнейшего смягчения политики в сентябре.