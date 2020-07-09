В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Полюса (+2,08%) и бумаги Магнита (+2,76%). В лидерах снижения были акции ЛУКОЙЛа (-6,23%), котировки ОГК-2 (-3,81%) и бумаги Детского мира (-2,05%) Все три эмитента упали после дивидендных отсечек.

Акции Полюса продолжают повышение вслед за котировками золота, фьючерсы на которое накануне достигли очередного 9-летнего пика 1829 долл./унц. Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долл./унц. Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом перспективы роста в район 1900-1920 долл./унц. При неспособности в ближайшие дни преодолеть 1830 долл./унц. можно ожидать коррекции золота в район 1775 долл./унц., при которой фиксация прибыли закономерно пройдет и по акциям золотодобытчиков.