Twitter готовит новый проект для сервиса подписки под названием Gryphon. Под него компания набирает команду разработчиков. Платформа должна будет работать во взаимодействии с самим Twitter, являясь при этом чем-то отдельным. Дополнительных деталей компания не разглашает. Однако этой новости вполне хватило, чтобы разогнать котировки на последней сессии на 7,3%, причем в моменте рост превышал 12%. В итоге акции Twitter отыграли падение, вызванное конфликтом с Дональдом Трампом, издавшим указ о введении ответственности соцсетей за посты пользователей.

Чем именно будет Gryphon, пока не совсем ясно. Однако то, что это будет сервис подписки, указывает на появление некого платного контента. Это перспективная модель бизнеса. В этом году количество пользователей онлайн-баз с видео- и музыкальной продукцией показало рекордный прирост за многие годы. Если Twitter собирается распространять по подписке уникальный контент, пускай даже текстовый, это вполне может стать объектом монетизации. Спонсорские плей-листы и публикации (доступные только для платных пользователей) успешно существуют и развиваются на платформах Patreon, Youtube, Kickstarter, Splice.

Предварительный вывод, который можно сделать из новости по поводу Gryphon, заключается в том, что Twitter нацелился на диверсификацию доходов. Это действительно что-то новое. За все время своего существования мирокроблоги приносили выручку одним единственным способом – через размещение рекламы. На ее долю сейчас приходится 99% всех заработков компании. Сервисы подписки в зависимости от успешности проекта могут обеспечить финансовые показатели Twitter и его котировки драйвером роста на ближайшие месяцы и даже годы. У сервиса внушительная база постоянных пользователей (более 300 млн человек), она стабильна на протяжении последних пяти лет, несмотря на популярность мессенджеров и расширение аудитории других соцсетей. Но за всем этим позитивом пока мало конкретики. Акции Twitter мы по-прежнему считаем переоцененными. Их справедливая цена ближе к $25, чем к $35, на которых бумага торгуется сейчас. Потенциал снижения на среднесрочном горизонте все еще составляет около 30%.