Неожиданная просадка стоимости энергоносителей вчера вечером не привела к последующему возврату на прежние уровни, что, на мой взгляд, вполне логично. Непонятно почему, но инвесторы совершенно не отреагировали на вышедшие в среду данные Министерства энергетики США, зафиксировавшего значительный рост запасов сырой нефти: с −7,195 млн барр. неделей ранее до 5,654 млн барр., хотя эксперты ждали подъем всего до −3,114 млн барр. При этом избыточные запасы на хабе в Кушинге увеличились с −0,263 млн барр. до 2,206 млн барр., на фоне прогнозов роста до 1,566 млн барр. С чем была связана такая медлительность рынков, не совсем понятно. Видимо, теплились надежды, что явление временное и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи будут и далее приносить свои неизменно позитивные плоды. Так или иначе, но, потеряв в течение нескольких минут около полутора долларов по сорту Brent, нефть предприняла лишь достаточно вялую попытку скорретироваться и, уткнувшись в достаточно сильное сопротивление в районе $42,55—42,60 барр. (читай — ровно первый уровень Фибоначчи), к сегодняшнему утру вернулась к $42, где и консолидировались в боковом движении. Видимо, уровни чуть выше $43 за баррель — это пока потенциальный предел для текущих рыночных условий.

Рубль вышел из достаточно узкого горизонтального коридора и некоторое время почему-то даже укреплялся на фоне падающей нефти, лишь позже пустившись за ней вдогонку и практически наверстав отставание. После чего, следуя примеру углеводородов, тоже залег в «боковик», причем с минимальным уровнем волатильности, в котором и пребывает по сию минуту. Особых новостей, касающихся российского денежного рынка и ДКП на ближайшее время не предвидится. Если не случится сюрпризов, где-то вблизи нынешних уровней рубль и будет пребывать какое-то время. Единственное, что может испортить идиллическую картину (а испортить действительно может), — это фиксация позиций перед выходными, что потянет за собой неминуемую пятничную коррекцию. Впрочем, полагаю, она не будет слишком глубокой.

Американские фондовые рынки торговались вчера разнонаправленно — индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,89% и 1,39% соответственно. Вечно зеленеющий Nasdaq умудрился опять прибавить 0,63%. Особым сюрпризом это не стало — США переживают сейчас резкое увеличение заболеваемости коронавирусом и новую волну карантинных ограничений, что не может не вызывать беспокойства инвесторов. Высокотехнологичный NASD COMP упорно растет на хороших показателях входящих в него компаний, которые в меньшей степени, чем традиционные сегменты экономики, зависят от пандемии и ее последствий.

Опубликованный в 5:00 МСК индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае показал приличный рост, поднявшись с 67,89 до 72,52. Впрочем, быстрому восстановлению китайской экономики, похоже, уже никто не удивляется. Тем не менее, после нескольких дней существенного подъема биржевых индексов Китая и там сегодня с утра наблюдается коррекция. Китайцы, впрочем, не остались в одиночестве: все без исключения фондовые площадки азиатско-тихоокеанского региона торгуются сейчас в минусе. К 7:30 МСК картина выглядит так.

Сегодня в США выйдут данные по индексу цен производителей. Будет опубликован сельскохозяйственный отчет WASDE. Вечером Baker Hughes доложит о недельном изменении количества буровых установок в Северной Америке. Россия представит данные по сальдо торгового баланса. Операционные результаты за июнь и 2-й квартал опубликует Группа «Черкизово», «АЛРОСА» представит цифры по результатам продаж в июне текущего года. «ЛУКОЙЛ» закроет реестр акционеров для получения дивидендов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы мира торгуются на эту минуту в слабом минусе, да и внешний новостной фон выглядит достаточно спокойным. Российский рынок должен начать торги без существенных потрясений, а может даже и умеренно позитивно в качестве коррекции к вчерашней вечерней просадке. Дальнейшую динамику будут определять уже поступающие микроэкономические статданные, отчеты корпораций и иные вести.