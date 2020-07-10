Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился негативный внешний фон.

Так, давление на национальную валюту окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром демонстрирует снижение, отступив в район 41,8 доллара за баррель. Также продажам в рубле будет способствовать динамика основных валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня демонстрирую ослабление.

В сложившихся обстоятельствах на открытии торгов в пятницу российская валюта перейдет к снижению, что позволит паре доллар/рубль уже в начале сессии отыграть большую часть потерь предыдущего дня и выйти выше 71 рубля. В дальнейшем американская валюта попытается продолжить восстановление, чему может поспособствовать отступление рынка энергоносителей к нижней границе диапазона 41-43 доллара, а также снижение спроса на риск на фоне активного распространения коронавируса, что выльется в давление на всю группу валют развивающихся стран. При этом, в ходе сессии ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что в четверг рубль вновь смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,3%, закончив день в районе 70,9 рубля, евро потерял 0,7%, отступив к 80 рублям.