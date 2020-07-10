В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Акции Полюса (PLZL, +2.8%) востребованы инвесторами в качестве «защитного» актива, продолжается сокращение дисконта к сектору по акциям Магнита (MGNT, +2.8%), бумаги Московской биржи (MOEX) подорожали на 1.4% после объявления о скором запуске торгов иностранными акциями (как сообщается, первые 20 бумаг будут допущены к торгам с расчетами в рублях начиная с 17 августа). Тем временем в цене акций Лукойла (LKOH, —6.7%) перестали учитываться финальные дивиденды за 2019 год в размере 350 руб. на акцию. Акции Норникеля (GMKN) и МТС (MTSS) подешевели на 1.9%, Новатэка (NVTK) и НЛМК (NLMK) – на 1.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Лензолото (LNZL) подорожали на 19.9%, Нефаза (NFAZ) и ДЗРД (DZRD) – на 1.6%, РусАква (AQUA) — на 1.5%, Белона (BLNG) – на 1.3%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, наблюдается коррекция вниз и по большинству азиатских индексов.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона.

Сообщения двух крупных китайских фондов с госучастием о планах сокращения позиций по акциям стали поводом к снижению активности покупателей не азиатских фондовых площадках.

Тем временем в США второй день подряд фиксируется увеличение числа новых случаев заболевания COVID-19, близкое к рекордному, в отдельных штатах отмечено резкое повышение числа летальных исходов за сутки, что заставляет инвесторов вспомнить о повышенной неопределенности в прогнозировании экономических индикаторов и финансовых показателей компаний.

На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления выше отметки 71.0 по паре доллар-рубль на фоне снижения «спроса на риск» на рынках в целом.