В четверг российский рынок прошел испытание на прочность заметным ухудшением внешнего фона. Но потери более 1% по индексу МосБиржи не выглядят существенными. Если отбросить фактор дивидендной отсечки в тяжеловесных акциях Лукойла, то рынок упал бы лишь на 0,35%. Это заметно лучше, чем в среднем по европейским фондовым площадкам.

На рынке США в моменте индекс S&P 500 терял 1,7%, но уже ближе к концу сессии значительную часть просадки удалось выкупить. Более того, по-прежнему инвесторы в первую очередь покупали бумаги крупных компаний из сектора высоких технологий. Индекс Nasdaq Composite в четверг закрывался в плюсе и обновил исторические максимумы.

Все топовые фишки завершали день на положительной территории: Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, Tesla, Alibaba, Netflix. То есть мы видим, что хайп вокруг самых крупных компаний по-прежнему сохраняется. Они выглядели устойчивей рынка до короновирусной распродажи, они были сильнее во время восстановления рынков, они выглядят сильнее и сейчас. Более того, пока непонятно, что может стать триггером, чтобы общая опережающая динамика этих гигантов вдруг остановилась.

Описанный выше тренд подтверждается сравнением динамики процентного изменения следующих американских индексов: Nasdaq 100 (крупнейшие по капитализации компании), S&P 500 (широкий рынок), Russell 2000 (компании с небольшой капитализацией). Первый явно выделяется и растет с начала года на 23%. Russell 2000 в минусе на 16%. То есть рынок совершенно неоднороден: доля крупных высокотехнологичных компаний в общей капитализации непрерывно растет.

Причем в рамках структуры широкого рынка наиболее крупные компании остаются самыми дорогими по фундаментальным показателям. То есть инвестирование в самые дешевые по мультипликаторам компании привело бы к гораздо более слабому результату, чем покупка переоцененных не первый взгляд активов.

Повышенный спрос на высокие технологии в США способствует росту интереса инвесторов к подобным компаниям и на российском рынке. В частности, у нас к таким историям участники рынка привыкли относить Яндекс, Qiwi, Mail.ru Group, TCS Group. В текущей ситуации локальные просадки и коррекционные волны в этих бумагах могут быть относительно неглубокими.

В четверг на вечерней сессии российские акции также немного поднялись наверх, реагируя на локальный отскок рынка США. Тем не менее общая картина по индексу МосБиржи пока остается неизменной. Котировки находятся в пределах широкого бокового коридора, сформированного в середине мая. Его нижняя граница проходит около 2700 п., верхняя — в районе 2835–2840 п. Шансов на выход из этого диапазона конкретно сегодня не много.

Цены на нефть накануне начали снижаться, просев по итогам дня на 2%. Вновь в качестве разворотной точки выступил уровень $43,5 по Brent. Ранее в июне котировки откатывались от этого рубежа уже дважды, и сейчас мы видим то же самое. Драйвером снижения сейчас выступают опасения по поводу более медленного восстановления спроса, чем ожидалось ранее. Темпы распространения коронавируса в США и мире в целом остаются высокими, и продолжать игнорировать эту ситуацию участники торгов уже не могут.

По фьючерсам Brent до ключевой реперной точки еще далеко. Важной отметкой выступает уровень $40. Пока цена находится выше, сохраняется общий среднесрочный позитивный тренд. Если котировки пойдут ниже, то возможно ускорение волны распродаж.

Сегодня среди ликвидных акций крупных компаний с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в АЛРОСА и НЛМК.

На следующей неделе дивидендные отсечки пройдут в бумагах Газпрома, Системы, Мечела, Сургутнефтегаза. В сумме гэпы в этих акциях могут отнять у индекса МосБиржи примерно 1% или около 30 пунктов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг отскочили наверх. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,07%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля падают на 0,43% и находятся около уровня $42,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов и дивидендных гэпов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.