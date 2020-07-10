Внешний фон зовет к продажам акций и рубля
По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял почти 1,2%. Учитывая общемировое снижение и падение «Лукойла» в том числе на дивидендном гэпе на почти на 7% — это не много. Однако техническая картина складывается негативной: рублевый индикатор рынка не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне «медведей».
Сегодня внешний фон говорит о том, что с утра снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствие поводов для роста. В результате, перед нашим открытием американские фьючерсы снижаются чуть менее процента, падает нефть. Так что на открытии торгов потери по нашим акциям могут составить около 0,5%.
Хуже рынка обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний.
Ситуацию усугубляет и то, что вместе с акциями снижается и золото, подошедшее сегодня с утра сверху вниз к отметке 1800 долларов. Пока это мы рассматриваем как коррекцию. О выходе из золота крупных инвесторов из-за нехватки ликвидности, как это наблюдалось в марте, речи не идет.
Вслед за ценами на свою основную продукцию скорректируются и перегретые «Полюс» с «Полиметаллом». На просадках их стоит откупать, поскольку золото по месячным и квартальным графикам продолжает находиться в сильном восходящем тренде, и пока нет никаких оснований говорить о сломе данной тенденции.
Лучше рынка обещают быть и акции «Яндекса». В Штатах наблюдается настоящий ажиотажный спрос на бумаги высокотехнологичных компаний: вчера, несмотря на общемировые негативные настроения, NASDAQ в очередной раз переписал исторический рекорд. Поэтому рекомендуем на просадках также докупать «Яндекс».
Рубль вчера, несмотря на падение нефти и начавшиеся распродажи акций, подрос. Возможно, кто-то из крупных компаний вышел на рынок с продажей валюты для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов. Если сегодня ни у кого не будет такой острой потребности в рублях, российская валюта отыграет негатив и быстро уйдет в район 71,5 руб за доллар. Девальвация рубля как всегда окажет поддержку акциям черных металлургов.
По нефти принципиальная картина не меняется. Котировки в очередной раз развернулись от отметки 43,5 долларов за баррель, где начинает более явно прорисовываться верхняя граница боковика, и пошли вниз. Ближе к 40 долларам нефтяные контракты стоит спекулятивно откупать в расчете поймать доллар-другой роста.
Если западные индикаторы не развернуться вверх, то под вечер можно традиционно ожидать усиления распродаж накануне выходных. Есть риск, что за выходные крупные инвесторы переосмыслят свое поведение, и новую неделю начнут с сокращения длинных позиций на фоне роста коронавирусных страхов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200710/831752381.html