По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял почти 1,2%. Учитывая общемировое снижение и падение «Лукойла» в том числе на дивидендном гэпе на почти на 7% — это не много. Однако техническая картина складывается негативной: рублевый индикатор рынка не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне «медведей».

Сегодня внешний фон говорит о том, что с утра снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствие поводов для роста. В результате, перед нашим открытием американские фьючерсы снижаются чуть менее процента, падает нефть. Так что на открытии торгов потери по нашим акциям могут составить около 0,5%.

Хуже рынка обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний.

Ситуацию усугубляет и то, что вместе с акциями снижается и золото, подошедшее сегодня с утра сверху вниз к отметке 1800 долларов. Пока это мы рассматриваем как коррекцию. О выходе из золота крупных инвесторов из-за нехватки ликвидности, как это наблюдалось в марте, речи не идет.

Вслед за ценами на свою основную продукцию скорректируются и перегретые «Полюс» с «Полиметаллом». На просадках их стоит откупать, поскольку золото по месячным и квартальным графикам продолжает находиться в сильном восходящем тренде, и пока нет никаких оснований говорить о сломе данной тенденции.

Лучше рынка обещают быть и акции «Яндекса». В Штатах наблюдается настоящий ажиотажный спрос на бумаги высокотехнологичных компаний: вчера, несмотря на общемировые негативные настроения, NASDAQ в очередной раз переписал исторический рекорд. Поэтому рекомендуем на просадках также докупать «Яндекс».

Рубль вчера, несмотря на падение нефти и начавшиеся распродажи акций, подрос. Возможно, кто-то из крупных компаний вышел на рынок с продажей валюты для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов. Если сегодня ни у кого не будет такой острой потребности в рублях, российская валюта отыграет негатив и быстро уйдет в район 71,5 руб за доллар. Девальвация рубля как всегда окажет поддержку акциям черных металлургов.

По нефти принципиальная картина не меняется. Котировки в очередной раз развернулись от отметки 43,5 долларов за баррель, где начинает более явно прорисовываться верхняя граница боковика, и пошли вниз. Ближе к 40 долларам нефтяные контракты стоит спекулятивно откупать в расчете поймать доллар-другой роста.

Если западные индикаторы не развернуться вверх, то под вечер можно традиционно ожидать усиления распродаж накануне выходных. Есть риск, что за выходные крупные инвесторы переосмыслят свое поведение, и новую неделю начнут с сокращения длинных позиций на фоне роста коронавирусных страхов.