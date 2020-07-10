В четверг темпы снижения рынка увеличились. Новое ухудшение информационного фона вокруг бизнеса Норникеля (-2,06%), похоже, в итоге оказало давление на цены бумаг всего металлургического и добывающего сегмента. «Защитные» свойства вновь продемонстрировали акции Полюса (+2,71%), Полиметалла (+0,36%), а также Мосбиржи (+1,36%), представившей планы развития торгов акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500. Пара USD/RUB быстро восстановилась после утреннего снижения, закрывшись вблизи отметки 71 за доллар.

Руководство ДОМ.РФ заявило в среду, что не ожидает в 2020 году снижения количества семей, которые получили ипотеку на покупку жилья в новостройках. В прошлом году таких семей было более 1 млн. Ранее ГК ПИК (-0,93%), объявила об увеличении в первом полугодии 2020 года продаж недвижимости на 11% (г/г) до 119,8 млрд руб. Статистика выглядит заметно лучше показателей выручки компании, заложенных в средние рыночные прогнозы на 2020 г. На этом фоне возможно улучшение динамики бумаг группы ПИК относительно широкого рынка в краткосрочном периоде.

Акции Аэрофлота (-0,07%), возможно, поддержаны итогами недавней встречи гендиректора компании Виталия Савельева с президентом Владимиром Путиным. Обновление стратегии группы, направленное на увеличение пассажиропотока, будет обсуждаться СД Аэрофлота 16 июля.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,45-71,35 в паре USD/RUB, 2760-2810 по индексу Мосбиржи.