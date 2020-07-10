В четверг, 9 июля, DJIA снизился на 1,39%, до 25706,09 п., S&P 500 – на 0,56%, до 3152,05 п., Nasdaq вырос на 0,53%, до 10547,75 п., DAX опустился на 0,04%, до 12489,46 п., Eurostoxx 600 – на 0,77%, до 363,64 п. Индекс Мосбиржи отступил на 1,19%, до 2782,43 п., РТС – на 0,89%, до 1234,42 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3125,62 п. (-0,48%), на Dow Jones – на уровне 25468 п. (-0,40%), Nikkei снижается на 0,47%, до 22422,62 п., HSI – на 1,17%, до 25902,86 п., Shanghai – на 1,05%, до 3414,21 п.

В пятницу американские фьючерсы снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США. Флорида сообщила о рекордных значениях как новых госпитализаций, так и смертельных случаев, в то время как в Аризоне зафиксировали максимальный дневной прирост зараженных за шесть дней (более 4 тыс. случаев). В Нью-Йорке в июне было на 95% г/г меньше посетителей в ресторанах на открытом воздухе, а загрузка общественного транспорта остановилась примерно на половине от уровня до карантина.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются, рекордный рост числа случаев заражений коронавирусом в США вызывает опасения, что возобновление ограничительных мер помешает восстановлению экономики. В среду и четверг в США было зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что является крупнейшим ежедневным приростом среди стран с момента выявления вируса.

В четверг, 9 июля, основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию снижением, однако индекс Nasdaq продолжил рост. Котировки AMD подскочили на 7,16%, NetEase – на 6,31%, Amazon – на 3,29%. Сектор технологических компаний США прибавил 0,4% за торговую сессию. Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло еще на 1,314 млн, в то время как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост на 1,375 млн. Уровень по-прежнему высокий, но уже несколько недель подряд рост числа заявок замедляется и в целом соответствует ожиданиям рынка.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 12,265 млн, количество смертей превысило 554 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу фондовые рынки США будут снижаться.

Цены на нефть в пятницу утром снижаются.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,19%, до 2782 п., РТС — на 0,89%, до 1234 п.

Рубль укрепился к доллару до 70,84 руб. и к евро – до 80 руб.

Лидерами роста стали Петропавловск (+3,48%), Полюс (+2,85%), Магнит (ао +1,98%), Qiwi (+1,87%), Московская биржа (+1,71%).

В число аутсайдеров вошли Лукойл (-6,81%), ОГК-2 (-4,15%), Русгидро (-2,87%), Норильский никель (-2,21%), Татнефть (ап —2,12%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 1,16%, до $41,86/барр.

Золото дешевеет на 0,13%, до $1801/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,48 п.п., до 0,602%.

Японский Nikkei снижается на 0,74%, китайский Shanghai — на 1,09%.

DXY повышается на 0,18%, S&P 500 futures снижается на 0,58%.