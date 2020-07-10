Рынок акций РФ и курс рубля в начале последних торгов недели снизятся на негативном внешнем фоне, доллар попытается закрепиться выше 71 рубля.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает, что индекс Мосбиржи откроет торги снижением на 0,4-1,1%, в диапазоне 2750-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740 и 2730 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2790 и 2800 пунктов.

Антон Старцев из компании "Олма" в свою очередь прогнозирует снижение индекса РТС под влиянием внешних факторов. Сообщения двух крупных китайских фондов с госучастием о планах сокращения позиций по акциям стали поводом к снижению активности покупателей на азиатских фондовых площадках, отметил он.

"Тем временем в США второй день подряд фиксируется увеличение числа новых случаев заболевания COVID-19, близкое к рекордному, в отдельных штатах отмечено резкое повышение числа летальных исходов за сутки, что заставляет инвесторов вспомнить о повышенной неопределенности в прогнозировании экономических индикаторов и финансовых показателей компаний", — говорит аналитик.

На валютном рынке РФ в начале торгов доллар, вероятно, предпримет попытку закрепиться выше 71 рубля на фоне снижения спроса на рисковые активы в целом, предполагает Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 1,4% на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в стране.

Впрочем, высокотехнологичный индекс NASDAQ продолжил рост и побил очередной рекорд, закрывшись на отметке 10547,59 пункта. Этому способствовал рост акций Microsoft, Apple и Amazon.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,6-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона теряют 0,5-2,1%. Шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 1,3%, японский Nikkei 225 закрылся в минусе на 0,8%.

Стоимость нефти падает 1,4% — до 41,79 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1264 доллара с 1,1263 доллара на предыдущем закрытии.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг закрылся в минусе третий день подряд, отыгрывая негативную динамику рынка нефти и западных фондовых бирж.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов опустился на 1,19% — до 2782,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,89%, до 1234,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 20 копеек — до 70,91 рубля, евро — на 59 копеек, до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.