Газпром 14 июля планирует опубликовать финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Мы прогнозируем выручку в размере 1 708 млрд руб. (-13% кв/кв) вследствие сокращения добычи (объем добычи газа снизился на 7% кв/кв), а также падения цен на газ по сравнению с 4К19 (стоимость природного газа на TTF снизилась на 24% кв/кв). Мы прогнозируем показатель EBITDA на уровне 470 млрд руб. с ростом на 39% кв/кв, что объясняется низкой базой в 4К19, когда сдерживающее влияние на EBITDA оказал рост прочих расходов (включая списание основных средств и обесценение затрат на геологоразведочные работы). Кроме того, мы ожидаем, что величина EBITDA также отразит положительные курсовые разницы по операционным статьям (в том числе переоценку дебиторской задолженности номинированной в иностранной валюте). В то же время мы ожидаем, что чистый финансовый результат из-за девальвации рубля уйдет в отрицательную зону (-99 млрд руб.).

Телеконференция запланирована на 14 июля 2020 (вторник) в 17:00 МСК (15:00 по Лондону); для получения индивидуальной информации по подключению требуется регистрация на сайте Газпрома. В ходе телеконференции мы обратим внимание в первую очередь на комментарии руководства по поводу ожиданий на 2П20, любые прогнозы по капзатратам и FCF, данные о ходе реализации плана сокращения операционных издержек, а также информацию по долгосрочным перспективам наращивания экспорта в Китай.