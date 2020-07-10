Можно заметить, что сейчас в контексте защитных все чаще упоминаются акции технологических компаний. Статус защитных и одновременно с этим высокие темпы роста дают идеальную комбинацию, которая уже обеспечила новые исторические максимумы для технологического сектора и индекса NASDAQ. Однако, прежде чем наградить технологический сектор статусом защитного, надо ответить на 2 вопроса: в чем заключается эта самая защита и насколько текущие цены на акции технологических компаний оправданы.

Большинство технологических компаний сегодня можно условно разделить на 2 группы:

1) те, кто предоставляют свои продукты/сервисы по подписке

2) те, кто обеспечивает первых необходимым оборудованием. Первая группа — это преимущественно разработчики ПО. Вторая группа – производители «железа». Во время предыдущего большого кризиса (2008-2009 годы) среднее время обновления ПО, купленного по бессрочной лицензии, увеличилось с 4 лет до 5. Соответственно, производители недополучили примерно 20% выручки (например, выручка Microsoft упала тогда на 3%, вместо ожидаемого роста на 12%). Оправившись от кризиса, разработчики ПО начали массово переходить на предоставление услуг по подписке. Текущий кризис показал, что даже в сложное время клиенты не готовы отказываться от регулярных подписок на качественные сервисы. В результате такие компаний как Microsoft, Adobe, ServiceNow, Salesforce недосчитаются всего около 2% выручки.

Если у разработчиков ПО дела идут хорошо, а существенная часть этого самого ПО предоставляется в виде облачного сервиса, то и у производителей железа для серверов тоже дела должны идти неплохо. За последние 10 лет производители hardware переориентировались с потребительского спроса на корпоративный. Если в кризис 2008-2009 годов такие компании как Intel и Cisco недополучили около 25% выручки, то в этот раз потери будут куда скромнее: от 1% до 5%.

Есть ещё одна группа компаний, которую обычно относят к технологическим – компании, ведущие бизнес в Интернет. Несмотря на то, что они не могут похвастаться высоким уровнем дохода от подписок (за исключением Netflix), их сервисы выигрывают за счет высокого качества. В частности, Facebook и Google увеличат доли на рекламном рынке во время карантина, а Amazon – на рынке розничной торговли.

На диаграмме ниже можно увидеть, что технологические компании как правило оценены с дисконтом к нетехнологическим с сопоставимыми темпами роста (в список нетехнологических мы не включили сырьевые компании и банки). Это говорит о том, что у IT ещё сохраняется большой потенциал роста и их нельзя назвать переоцененными.