"Русгидро": Минфин выступает за выплату 50% от прибыли по РСБУ в качестве дивидендов-2019
Министерство финансов РФ выступает за то, чтобы дивидендная выплата РусГидро за 2019 г. рассчитывалась как 50% от чистой прибыли по РСБУ, согласно сообщению Коммерсанта, который не называет своих источников.
Текущая дивидендная политика РусГидро ориентируется на выплату 50% от прибыли по МСФО, но не менее чем средний объем выплат за последние три года. Исходя из этого подхода, РусГидро оценивала размер дивидендов за 2019 г. не менее чем в 0,036 руб. на акцию.
Комментарий. Мы отмечаем, что сообщение о возможной выплате РусГидро 50% от своей чистой прибыли по РСБУ как дивиденда за 2019 г. не подтверждено. Однако в гипотетическом случае принятия такого подхода дивиденды РусГидро за 2019 г. могут составить 0,045 руб. на акцию с доходностью 5,9%, что примерно на четверть превысило бы ранее озвученную планку в 0,036 руб. на акцию с доходностью 4,8%. Возникшая вероятность такого сценария может несколько улучшить восприятие рынком инвестиционной истории РусГидро.
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