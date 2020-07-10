Доля продуктов питания в общих расходах домохозяйств достигла 36%, что соответствует показателю марта, когда карантин еще не был введен. Об этом свидетельствуют данные инструмента Romir Consumer Scan Panel, разработанного компанией Ромир. С апреля по мере ослабления ограничительных мер средние расходы домохозяйств начали постепенно восстанавливаться – в июне они поднялись на 1% м/м. Общие расходы среднестатистической российской семьи в прошлом месяце составили 58,3 тыс. руб., снизившись на 14% г/г, что обусловлено по большей части закрытием непродовольственных магазинов в апреле–мае. Расходы на продукты питания продолжили снижаться (-12% м/м) и достигли 21,1 тыс. руб., поскольку покупатели реализовали отложенный спрос на другие товары в связи с открытием непродовольственных магазинов с 1 июня.

Сектор непродовольственной розницы показал сопоставимые с общей динамикой потребления тенденции с момента открытия торговых центров, где трафик, по данным Watcom Group, снизился лишь на 34% в июне против 70% в апреле–мае. Лидером роста среди сегментов рынка стали магазины одежды и обуви – их трафик в июне восстановился на 73% г/г. В отстающих оказался сегмент косметики, где трафик упал на 65% г/г (в центральных районах) ввиду запрета на опробование косметических средств в магазинах и смещения предпочтений покупателей в пользу товаров первой необходимости.

Что касается продовольственных розничных сетей, они, по нашему мнению, только выиграли от карантинных мер. Лидер рынка, X5 Retail Group (доля на рынке – 12% по итогам 2019 г.), показала в апреле рост выручки на уровне 1к20 (15,6%); в мае рост несколько замедлился, а в июне вновь ускорился. По нашим оценкам, рост выручки по итогам 2к20 составит 14% г/г, а руководство прогнозирует во 2к20 рентабельность EBITDA на уровне годичной давности (показатель за 2к19 равнялся 8,3%). В свете этих факторов акции X5 подорожали на 74% с середины марта и на 17% с начала июня. Исходя из текущих котировок, компания по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. оценена в 6,1x, что мы считаем справедливым уровнем.