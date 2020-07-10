Аналитическая служба компании Sucden, пятого по величине производителя сахара в России (5%-я доля рынка в 2019 г.), представила свой взгляд на рынок сахара в этом году. Компания прогнозирует сокращение уборочных площадей на 17% г/г, до 940 000–945 000 га вследствие недостаточной влажности почвы в марте–апреле и пыльных бурь, имевших место во всех регионах выращивания сахарной свеклы. Последнее привело к выдуванию посевов на площади 80 000 га, из которых лишь 65–67% были засеяны заново. Это было частично компенсировано дождями в мае, но в июне–июле неблагоприятные погодные условия – повышенная температура воздуха, крупный град и сильные дожди – вернулись. Sucden оценивает урожай сахара в маркетинговом году 2020/2021 в 42 млн т (-23% г/г) при урожайности 45 т/га. Это позволит произвести 5,5–5,7 млн т сахара (точные цифры будут зависеть от конечных показателей урожайности и содержания сахара). Объем экспорта должен составить 1,4 млн т. В прошлом сезоне урожай сахарной свеклы достиг рекордных 7,7 млн т. При потреблении на уровне 6,1 млн т и импорте 200 000 т это дало более 2 млн т переходящих запасов. В числе последствий пандемии COVID-19 Sucden отмечает нарушение логистических цепочек, сказавшееся как на импорте производственного оборудования, так и на транспортировке сахара, а также снижение потребления сахара со стороны сектора HoReCa в связи с закрытием ресторанов.

Вышеупомянутые прогнозы по рынку сахара полностью совпадают с нашими ожиданиями: согласно нашей модели, в 2020– 2021 маркетинговом году производство сахара в стране снизится на 30% г/г, до 5,6 млн т (уровень середины цикла), при этом мы отмечаем потенциал восстановления цен, которые с начала маркетингового года в прошлом сентябре снизились на 32% г/г. Подробнее смотрите материал Russian Agriculture – Against the export grain от 29 мая. Среди анализируемых нами компаний наибольшие сложности в этом сегменте в 2020 г. испытывает Русагро, и восстановление может благоприятно отразиться на его финансовых показателях. По нашим оценкам, его EBITDA 2020-2021п может показать годовые темпы роста на уровне 13%, тогда как средний мультипликатор EV/EBITDA составляет 6,2x после того, как акция восстановилась на 62% относительно мартовских минимумов против восстановления индекса РТС на 50%.