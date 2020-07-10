Замедления в реструктуризации кредитов крупных компаний пока нет. Вчера Банк России опубликовал ряд предварительных данных по сектору за июнь в материале под названием «Обзор рисков финансовых рынков». Корпоративные кредиты за вычетом переоценки прибавили 0,8% против 0,4% в мае, вклад госпрограмм в июне существенно возрос. Так, в апреле и мае в рамках госпрограмм было предоставлено 11,8 млрд руб. и 33,3 млрд руб. соответственно, тогда как с 3 по 30 июня по программе со ставкой в пределах 2% – 79,7 млрд руб. (порядка 0,2% от корпоративного портфеля сектора), еще 128,3 млрд руб. (0,3% от портфеля) было выдано системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. Также ЦБ указал, что пока рано говорить о замедлении роста реструктуризации по кредитам крупных компаний (напомним, что, по последним данным, было реструктурировано 7,3% портфеля системно значимых банков).

На 30 июня реструктурировано почти 14% портфеля МСП. В сегменте МСП программы поддержки позволяют избежать сокращения кредитного портфеля (в отличие от 2015 г.). По состоянию на 30 июня банки выбрали лимит по программе поддержки объемов кредитования МСП размером 337,9 млрд руб. (10% от портфеля кредитов МСП). Также на 1 июля по госпрограммам было выдано кредитов на 91,1 млрд руб., из них 11,2 млрд руб. в мае и 71,8 млрд руб. в июне. На 30 июня доля реструктурированных кредитов МСП равнялась 13,9%. При этом реструктуризация позволила показать довольно умеренный рост резервов – за апрель–май он составил 16 млрд руб. против 32 млрд руб. год назад.

В июне до 50% ипотечных кредитов может быть выдано по льготным программам. В розничном портфеле доля реструктурированных кредитов на 30 июня составляла 2,8% в ипотеке и 4% в необеспеченном кредитовании, совокупный объем реструктурированных кредитов достиг 620 млрд руб. (3,4% портфеля). Как мы уже указывали, во второй половине июня был зафиксирован спад по количеству заявок на реструктуризацию. Данные по динамике сегментов розницы ЦБ предоставляет с месячной задержкой: так, ипотечный портфель в апреле вырос на 0,7%, в мае на 0,8%, средневзвешенная ставка по ипотеке в мае опустилась до 7,4% (минимальное значение за все время наблюдения, в том числе за счет субсидирования ставок). В мае на программу льготной ипотеки пришлось около 30% выданных ипотечных кредитов, в июне, по предварительной оценке, доля может достичь 50%. Что касается необеспеченных кредитов, то портфель в апреле сократился на 1,7%, в мае на 0,2%. При этом ранние индикаторы риска отражают улучшение в мае и первой половине июня – коэффициент выхода на первую просрочку в июне снизился у большинства банков, специализирующихся на необеспеченном кредитовании.