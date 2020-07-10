Торги 9 июля американские фондовые индексы, в отсутствие значимых катализаторов, завершили преимущественно в минусе, хотя и не на минимумах дня. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья. S&P500 по итогам дня снизился на 0,56%, до 3152 пунктов. Тем не менее сектор IT-технологий продемонстрировал рост, что позволило индексу Nasdaq в очередной раз обновить максимум. Акции технологических гигантов Amazon, Microsoft, Apple также установили новые рекорды. Хуже рынка торговались циклические сектора энергетики, финансов и промышленности.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику на фоне продолжающейся пандемии. Число заразившихся COVID-19 за день установило новый максимум в США, поднявшись выше 63 тыс. В Калифорнии, Флориде и Техасе фиксируется рекордный рост количества летальных исходов. Вторая волна эпидемии отрицательно сказывается на перспективах восстановления экономики, так как приводит к снижению потребительской активности.

В фокусе внимания также американо-китайские отношения. Минфин США впервые ввел санкции против высокопоставленного партийного чиновника из КНР за нарушение прав человека в Синьцзяне. Китай пообещал ответить на эту меру. Администрация президента Трампа вернулась к идее запрета на закупку государством товаров или услуг у компаний, использующих китайскую продукцию, в том числе технику Huawei.

Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе. Японский Nikkei теряет больше 1%. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 падают почти на 2%. На китайские индексы оказывают давление сообщения о планах госфондов КНР сократить доли в акциях после прошедшего ралли. Биржи Европы преимущественно растут в пределах 0,5%, хотя на открытии ушли в минус.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается к 0,58% впервые с апреля. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $42 за баррель после предупреждения Международного энергетического агентства о том, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в мире угрожает восстановлению спроса на нефть. Золото остается выше $1800 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 3150 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 15 из 100. Показатель меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается. Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD вышел в плюс. Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются.