Сегодня индекс Мосбиржи опустился на 0,3% под влиянием динамики на американских фондовых площадках и снижения котировок большинства сырьевых товаров. Лучше рынка выглядят акции Детского мира. Компания отчиталась о расширении в первом полугодии сети своих супермаркетов с 766 до 782. Данные соответствуют средней рыночной оценке прироста выручки компании на 7,5% при чистой рентабельности по итогам года на уровне 5%. Однако в ближайшие кварталы возможно улучшение этих прогнозов с учетом статистики других ретейлеров.

В аутсайдерах сегодня обыкновенные акции Роснефти и префы Татнефти. Давление на их котировки оказывает негативная динамика цен на нефть. Глава Татнефти заявил, что считает диапазон цен на углеводородное сырье $30-40 за баррель до конца года реальным и ориентируется на эти уровне при корректировке бизнес-плана на 2020 год. Заявление г-на Маганова отражает риски снижения цен на нефть относительно текущих уровней в ближайшие месяцы. Это способно усилить опасения инвесторов, которые уже выражаются в удешевлении бумаг нефтегазовых компаний.

Не исключаю техническое восстановление российского рынка акций до конца сегодняшних торгов. Индекс Мосбиржи подойдет к закрытию в диапазоне 2760-2810 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB — 70,45-71,30 и 79,70-80,65 соответственно.