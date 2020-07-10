Вроде бы сильных движений нет, вроде бы и рынок достаточно спокоен. Но ощущается явное напряжение, которое ощутимо нарастает день ото дня. И вчерашний день не стал исключением. Начало торгов протекало на нейтральном фоне и открытие прошло вблизи нулевых отметок. Немного позитива добавили макроданные по количеству первичных заявок на пособие по безработице, которые оказались чуть лучше ожиданий. Но именно чуть-чуть… Все же 1,3 миллиона новых заявок это все равно безумно много. Кроме этого инвесторам вчера, безусловно, испортила настроение вышедшая еще до начала торгов отчетность от компаний Delta Air Lines (DAL, —5,04%) и Walgreen Boots Alliance (WBA, —7,76%). И если от одного из ведущих мировых авиаперевозчиков никто ничего хорошего не ждал, то уж на хорошую отчетность от крупнейшей американской сети аптек надеялись многие инвесторы. Но не тут-то было! Слабая отчетность и плюс еще данные о сокращении 4000 рабочих мест шокировали инвесторов и акции WBA обвалились почти на 8%. А если учесть, что акции Walgreen Boots входят в индекс Dow Jones (DJIA-30), то станет понятно почему и из-за кого старина Dow вчера пострадал больше всех. Однако обвинять в падении индекса Доу исключительно WBA было бы несправедливо. Из 30 акций, входящих в этот индекс, вчера закрылись в плюсе только 5. Так что говорить, о том, что вчерашнее снижение во второй половине дня было случайностью точно не стоит.

Рынок сейчас нервно дергается и готов идти вверх или вниз по любому дуновению ветерка. Но, к сожалению, и сам «ветерок» все больше заворачивается в некое подобие ураганного вихря. Хотя пока мы видим лишь первые признаки этого. И пока можно констатировать только одно — весь рынок держится исключительно на спросе на FAANGовцев и на еще весьма узкий ряд отдельных акций из технологического и потребительского секторов. Количество падающих акций чуть ли не в 3 раза превысило вчера количество растущих, и это точно не внушает оптимизма.

Что же касается отдельных акций, то здесь в первую очередь стоит обратить внимание на акции мирового лидера он-лайн ритейлинга компании Amazon (AMZN, +3,29%), которые вчера вновь переписали свой исторический максимум и улетают уже не просто в космос, а какой-то дальний космос. Обычно такие истории заканчиваются обрушением котировок с большим грохотом, и в скором времени мы должны это эффектное зрелище увидеть.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 9 июля было заключено почти 597 тысяч сделок с акциями 1 163 эмитентов на общую сумму более 573 миллионов долларов США