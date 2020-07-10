Давление на рубль и нефть на будущей неделе может возрасти
Курс рубля завершает неделю сдержанным ослаблением к уровням 71 рублей за доллар. Нефть корректируется в диапазон 41-42$.
В завершении недели мы видим, что тревожность инвесторов в отношении вирусной плоскости продолжает нарастать. Тем не менее говорить о переходе к полноценному risk-off все еще рано.
Вирусные опасения отражаются возвращением к умеренной коррекции китайских рынков, которые достаточно активно росли на этой неделе. В целом мы видим, что давление на рисковые активы продолжает увеличиваться, в том числе нефтяным котировкам становится все сложнее удерживать свои позиции.
Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то мы ожидаем, что склонность к постепенному ослаблению сохранится в рублевой валюте. Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус опасений в отношении эпидемиологической ситуации в мире. Между тем заметим, что у участников рынка может оставаться все меньший запас терпения на фоне продолжающегося активного роста числа зараженных во многих крупнейших экономиках мира. В этой связи давление на рубль и нефть может возрастать. Также считаем, что в этих условиях риски коррекции нефтяных цен к уровням 40$ и ниже и, соответственно, ослабления нефтяной поддержки рубля сохраняют свою актуальность. Геополитический фон по РФ во второй половине лета также может продолжить ухудшение, первым витком санкционной активизации может послужить плоскость реализации проекта «Северный поток-2».
По нашим оценкам, в перспективе следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,7-72,5 рублей за доллар.
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