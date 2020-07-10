К середине торгового дня российские фондовые индексы стремились отвоевать потери благодаря улучшению внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск снизился на 0,12% до 2779,05 пункта. Индекс РТС упал на 0,18%, до 1232,26 пункта.

Рубль к середине сессии ослаб чуть менее чем на 0,5% к доллару и евро. Доллар поднялся выше 71 руб., а евро стремился к 80,50 руб.

С технической точки зрения краткосрочные перспективы рубля в последние дни ухудшились. В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.), что указывает на повышенные риски обновления июльского пика 72,29 руб. в ближайшие сессии. Вслед за этим доллар может стремиться к 73,50 руб. – у данной отметки расположено важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ожидать возвращения рублевых “быков” на рынок стоит не ранее способности пары устоять ниже 70 руб., а затем и пробить поддержку 68 руб.

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Petropavlovsk (+4,44%) и гдр TCS Group (+2,08%). В лидерах снижения были акции НЛМК (-3,52%) и котировки АЛРОСы (-3,37%).

Бумаги Petropavlovsk продолжали повышение вместе со стабилизацией котировок золота выше 1800 долл./унц.

Акции НЛМК и АЛРОСы шли вниз под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, АЛРОСа опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до 31 млн долларов против 222 млн долларов годом ранее и 40 млн долларов в мае текущего года.