По итогам торгов 9 июля котировки AMD повысились на 7,16%, до 57,26. Поводов для столь существенного роста сразу несколько. Во-первых, крупнейшие инвестиционные дома начали пересматривать оценки компании в связи с началом цикла обновления игровых консолей. Bank of America выпустил аналитический материал Strong Gaming Demand to Drive 10% Upside for Some Semis, в котором пересмотрел таргет по акции AMD. Во-вторых, продажи полупроводниковой индустрии в мае увеличились на 6,5% г/г после роста 4,8% г/г за апрель. В-третьих, СЕО компании подтвердил планы запуска серверных процессоров Zen 3 (Minal) до конца года, что позволит AMD улучшить позиции по сравнению с ключевым конкурентом.

Мы полагаем, что недавние события подогрели интерес к акциям AMD, которые торговались в боковике после последнего отчета. При этом основная часть последних трендов уже была заложена в расчет прогнозной цены, потому мы сохраняем таргрет на уровне $62,64 до публикации отчета за второй квартал. Полагаем, что результаты отчетности и прогнозы компании способны существенно повлиять на котировки и целевые цены.