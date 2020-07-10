Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips (COP) выплатит за второй квартал дивиденд в размере $0,42 на акцию, что на 38% выше прошлогоднего уровня. Дивидендная доходность к цене акций на закрытии американского рынка 9 июля составляет 4,4% годовых. Дата прохождения отсечки – 17 июля, дата выплат – 1 сентября.

По нашему мнению, низкая долговая нагрузка компании (по оценке Freedom Finance, показатель NetDebt составит 1,6 x EBITDA adj. на конец 2020 года) позволит ConocoPhillips сохранить дивиденды на текущем уровне несмотря на турбулентность на сырьевых рынках. Таким образом, совокупные выплаты за текущий год составят $1,68 на акцию по сравнению с $1,45 в 2019-м (+16% год к году).

Мы позитивно оцениваем бумаги COP и рекомендуем покупать их на просадках. Целевая цена на конец года – $56 за акцию, потенциал роста – 46%.