МОСКВА, 10 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -6%
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (июнь) -399 млрд долл
Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Северсталь — операционные результаты за 2кв2020
RUB АК АЛРОСА — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
RUB Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020) 0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 13,07 (ап) — див-д 2019
RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 30.06.2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв2019, фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) — див-д 2020

 

 

 