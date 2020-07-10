Начинается сезон отчетностей за II квартал 2020 года, который, как ожидается, станет худшим за последние десять лет для компаний Европы и США. Это заставляет инвесторов осторожно фиксировать прибыль и постепенно переходить в активы убежища, такие как казначейские облигации США и японская иена. Также двухнедельный рост фондовых индексов в Китае к пятилетним максимумам приостановился снижением на 1,8%. Пекин попытался охладить спекулятивное безумие на своем фондовом рынке обращениями к инвесторам с призывом быть более осторожными. Продажи в Shanghai Composite начались после того, как Bloomberg сообщил, что два государственных фонда объявили о планах по сокращению своих позиций на фондовом рынке.

Конец китайского ралли вызвал реакцию на остальных биржевых площадках, в результате чего фьючерсы на фондовые индексы США ушли в минус, нивелировав весь рост последних дней. Вторым негативным фактором для большинства инвесторов явилась статистика по очередным максимумам смертельных исходов от вируса во Флориде, Техасе и Калифорнии. 41 из 50 штатов США сообщили об увеличении числа случаев COVID-19 за последние две недели.

Однако фондовые индексы Европы за счет роста акций технологического сектора смогли выйти на положительные значения. Катализатором роста явились заявления со стороны производителя микросхем Apple TSMC о выручке выше прогноза за июнь, а производитель пива Carlsberg A / S сообщил, что спад продаж в Западной Европе замедлился. Европейские индексы в 15:45 мск показывают положительную динамику: DAX прибавляет 0,7%, FTSE100 подрастает на 0,54%, CAC40 растет на 0,5%.

Российский рынок незначительно снижается: индекс «Мосбиржи» в минусе на 0,33%, долларовый индекс РТС – на 0,48%. Однако стоит отметить, что утреннее снижение было частично выкуплено, и к концу торговой сессии индексы могут выйти на положительную территорию.

Нефть марки Brent снизилась на 0,4% до 42,19 доллара за баррель в пятницу утром после снижения на 2% днем ранее. Котировки августовского фьючерса на WTI также снизились 0,53% до уровня 39,4 доллара за баррель после снижения на 3% в четверг. Неутешительная статистика по новым случаям заражения COVID-19 явилась основным фактором начавшихся распродаж. Инвесторы опасаются более слабого спроса на продукцию и услуги как следствие отсутствия более быстрого восстановления промышленного производства, а значит, и более низкого спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе.

Данная неделя не отличалась существенной макроэкономической статистикой, которая могла заставить индексы выйти из боковика. Однако на следующей неделе внимание инвесторов переключится на сезон отчетностей за II квартал, который начнется с отчетов крупных банков во вторник. Ожидается, что общая прибыль компаний, входящих в индекс S&P500, снизится максимальными темпами, сопоставимыми с кризисом 2008 года.