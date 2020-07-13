Основными событиями недели станут начинающийся сезон корпоративной отчетности и онлайн-встреча ОПЕК+ в среду, которой днем ранее будет предшествовать телефонная конференция мониторингового комитета картеля. И если на счет первого можно ждать абсолютно любых сюрпризов, то вот встреча крупнейших нефтедобывающих стран будет посвящена одному вопросу — продлевать ли на август предыдущие договоренности по сокращению добычи углеводородов, или несколько смягчить квоты, снизив ограничения до 7,7 МБД. С одной стороны, апрельское соглашение ОПЕК+ на удивление быстро стабилизировало цены на черное золото, позволив вернуть их в приемлемый для большинства стран-участников диапазон $40—43 за барр. И многим так понравился тот эффект, что наверняка будут голоса в защиту продления ранее достигнутых договоренностей.

С другой стороны, некоторым странам сокращение далось достаточно тяжело. В той же России, где значительная часть энергоносителей добывается в труднодоступных районах, закрытие скважин или даже снижение дебета сопряжено с немалыми трудностями, или в США, где уже разорилось немалое количество сланцевиков. А Нигерия и Ангола и вовсе не спешат исполнять взятые на себя обязательства, что раздражает остальных участников ОПЕК+, вынужденных за свой счет реализовывать оговоренные общие объемы сокращения. Так или иначе, но интрига по этому поводу назревает немалая. И в зависимости от принятого решения мы вполне можем увидеть заметные ценовые движения в нефти уже на этой неделе. Тем более что статистика по недельному изменению запасов, опубликованная в прошлую среду, оказалась заметно хуже ожиданий.

Пока на рынке энергоносителей все выглядит относительно спокойно. Просевшие в первую половину прошлой пятницы цены на нефть к вечеру того дня развернулись в приличный рост, не просто отыграв все падение, но и уйдя заметно выше, чем они были ранее. Согласно данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу вечером, число активных буровых установок в США снизилось за неделю со 185 до 181, а общее количеству буровых уменьшилось с 263 до 258. Данная статистика только поддержала бычьи настроения на сырьевых рынках, позволив стоимости углеводородов вернуться на уровни, где они пребывали еще в начале предыдущей недели. В какой-то момент цена эталонного сорта нефти Brent даже доходила до $43,4 за барр., но несколько позже незначительно скорректировалась, консолидировавшись затем в боковом движении.

Рубль на этом фоне перестал терять в цене и, пусть не слишком прытко, но пустился за нефтью, заметно укрепившись. Последние часы отечественная валюта пребывает в достаточно спокойном боковом движении, что в отсутствие внешних раздражителей вполне естественно.

Большинство мировых фондовых площадок завершили предыдущую неделю достаточно позитивно. Да и сегодня утром на азиатских рынках царит откровенный оптимизм. Перекинется ли он на торговые площадки Европы и Америки, будет зависеть от поступающих в течение сегодняшнего дня новостей. Но малое количество макроэкономической статистики вполне может привести к тому, что действительно перекинется. Ибо из значимых данных сегодня будут опубликованы только индекс деловой активности в секторе услуг Японии и индекс оптовых цен Германии

Сегодня в течение дня операционную отчетность опубликует «Северсталь», а для получения дивидендов реестры акционеров закроют «Лензолото» и «АЛРОСА». Фьючерсы на основные биржевые индексы пока торгуются в положительной области, так что по совокупности влияющих факторов модно ожидать, что и на российских фондовых рынках открытие пройдет в «зеленой» зоне.