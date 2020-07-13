Аналитики считают, что биржевые индексы будут двигаться под влиянием выходящей в США отчетности за второй квартал, но в данный момент основным драйвером являются новости о борьбе с коронавирусом КОВИД-19.

Так, в пятницу в США индекс Nasdaq Composite вырос на 0,66% и установил новый рекорд после того как компания Gilead Sciences объявила, что лечение тяжелых больных ее противовирусным препаратом Remdesivir снижает смертность на 62%. Напомню, что на прошлой неделе по данным ВОЗ в мире произошел рекордный прирост заболеваемости КОВИД-19, а власти Гонконга заявили, что собираются с понедельника вновь закрыть школы. Естественно, что позитивные новости с «фронта лечения» вызвали в пятницу подъем котировок акций авиакомпаний, круизных компаний, гостиничных сетей. Хорошо чувствовал себя и финансовый сектор. Котировки акции технологического сектора Amazon, Netflix, Tesla, Apple, и Microsoft на прошлой неделе взлетели до новых максимумов, потому что инвесторы верят, что эти акции являются новым безопасным убежищем и не снизятся в цене в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах. Надо отметить, что в таких акциях как Tesla открыто огромное количество «коротких позиций», что затрудняет снижение их котировок.

Нефтяные цены продолжают уверенно удерживаться над уровнем $40 по марке Brent, и попытка «нефтемедведей» провалить котировки вниз успеха не имела. Участники рынка ждут решений от ОПЕК+ по пересмотру квот на сокращение добычи. Саудовская Аравия предложила уменьшить квоты с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей, и данный вопрос в форманте телеконференций будет обсуждаться 15 июля. Сильных движений котировок нефти можно ждать в конце недели.

На прошлой неделе на отечественные индексы негативно повлияло закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, на этой неделе закроется реестр Газпрома, что также негативно повлияет на индексы. На индексе развивающихся рынков MSCI Emerging Markets с апреля наблюдается повышательный тренд, но отечественный индекс МосБиржи, начиная с июня показывает боковую динамику. У «быков» нет сил поднять этот индекс выше уровня 2840 пунктов, а у «медведей» нет сил опустить его ниже отметки 2680. Это логично — цены на нефть также показывают боковую динамику. Наверное сейчас трейдерам лучше ориентироваться не на индексы, а на графики отдельных акций. Например, на недельном графике акций компании Полюс стал формироваться сигнал на открытие «коротких позиций». Цены на золото по-прежнему находятся на повышательном тренде, поэтому я не призываю агрессивно открывать «короткие позиции» в Полюсе, но с открытием новых длинных позиций надо быть осторожнее.