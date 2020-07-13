Восстановление спроса на риск на рынках в целом способствует ослаблению доллара
В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Продолжается рост по акциям Московской биржи (MOEX, +2.0%). Обыкновенные акции Татнефти (TATN) подорожали на 1.8%, Сбербанка (SBER) – на 1.7%, Новатэка (NVTK) – на 1.3%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.8%, Готовность инвесторов к принятию риска постепенно восстанавливается благодаря мерам поддержки экономики, принимаемым в развитых странах. Кроме того, многие из участников рынка предпочитают освоить лимиты по акциям перед сезоном публикации отчетности за второй квартал.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 20.3%, Лензолото (LNZL) – на 6.2%, ОР (OBUV) – на 3.6%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 2.8%.
Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – настрой на зарубежных фондовых площадках остается оптимистичным в ожидании потока корпоративной отчетности (в течение недели финансовую отчетность за второй квартал опубликуют J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Alcoa, Johnson&Johnson, Morgan Stanley).
На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз в направлении уровня 70.0 по паре доллар-рубль, восстановление «спроса на риск» на рынках в целом способствует ослаблению доллара США.
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