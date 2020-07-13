Минувшие выходные ознаменовались резким ростом числа заболевший коронавирусом как в мире, так и в США. Но рынки этот факт сегодня решили проигнорировать: мощно растет Азия, полпроцента прибавляют американские фьючерсы.

На таком фоне ждем открытия российского рынка ростом в пределах полпроцента. Индекс Мосбиржи попробует вновь уйти выше коридора 2700-2810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Но о пробое можно будет говорить лишь после закрепления выше района 2840 пунктов, что пока выглядит маловероятно.

Спекулятивно можно попробовать купить Сбербанк и ВТБ. Слишком сильно просел МТС, упав после отсечки реестра на величину больше размера выплат. Бумага очень перспективная, и ее стоит подбирать как на среднесрочную перспективу, так и спекулятивно.

Опять экологические проблемы у «Норникеля»: ее дочка «Норильсктрансгаз» допустила утечку десятков тонн авиакеросина. Так что покупать акции самого «Норникеля» очень рискованно.

Сегодня могут начаться сильные движения в «Газпроме», который завтра последний день торгуется с дивидендами. Выходить на отсечку реестра мы не рекомендуем – бумага одна из самых слабых среди «голубых фишек», и неизвестно, сколько недель или месяцев потребуется для закрытия дивидендного гэпа.

После небольшой коррекции возобновился рост золота, что зовет к покупкам акций золотодобывающих компаний «Полюс» и «Полиметалл». Их можно смело держать как минимум до осени.

Нефть откатилась в район 43 доллара за баррель, в очередной раз не пройдя сопротивление 43,5 доллара. Некоторым негативом стала информация о том, что страны ОПЕК+ с большой вероятностью на саммите в среду примут решение увеличить с августа добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Но главным риском для нефти является не наращивание ее производства, а снижение спроса из-за все той же нарастающей второй волны пандемии коронавируса. Но и нефть сегодня эти риски игнорирует.

На позитивном внешнем фоне должен подрасти рубль. В ближайшие дни российская валюта может пользоваться поддержкой со стороны спроса на ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Если внешний фон будет и дальше улучшаться, не исключено, что пара доллар-рубль сверху вниз пробьет отметку 70, однако сильная поддержка по паре 68 устоит в любом случае.