Мировые рынки продолжают удерживать позиции на высоких уровнях, игнорируя существующие риски для мировой экономики, акцентируя внимание на программах стимулирования и количественного смягчения. При этом, в рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать давление на мировые рынки.

Первым из них продолжает выступать активизация коронавируса. В частности, речь идет о росте темпов заболеваемости в США, которые уже превышают апрельские пики вдвое и составляют более 60 тысяч новых случаев в день. Общее же количество случаев заражения коронавирусом в США уже превысило 3,3 млн человек. Это может привести к восстановлению карантинных мер в отдельных штатах, что негативно скажется на динамике американской экономики. В этом случае инвесторы будут пересматривать свое отношение к рисковым активам в сторону сокращения их доли в портфелях, что активизирует продажи и приведет к снижению рынков.

Плюс к этому, важным фактором остается ситуация в отношениях между США и Китаем. Рост напряженности может оказать влияние на торговые взаимоотношения двух стран, вплоть до влияния на уже заключенные договоренности в рамках первой фазы торгового соглашения. Это будет негативно влиять на ожидания инвесторов относительно ситуации в международной торговле и, соответственно, темпов восстановления мировой экономики.

Также стоит отметить начало сезона отчетности компаний в США, где крупные игроки начнут отчитываться с 14 июля. Слабые показатели компаний за второй квартал 2020 года, в принципе, ожидаемы рынком. Однако, компании могут пересмотреть прогнозы на вторую половину года в сторону ухудшения или вовсе их не обозначить, что будет негативно воспринято инвесторами и может вызвать волну продаж, как в отдельных бумагах, так и в целых секторах.

Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели выделим публикацию данных по индексу экономических настроений в Германии, индексу потребительских цен в Еврозоне, цифры по ВВП и промпроизводству в Китае, а также индекс потребительских цен, статистику по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США. Отметим и предстоящее заседание ЕЦБ, от которого мы не ожидаем существенных решений, способных повлиять на рынки.

Что же касается настроений на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные. Азиатские площадки растут в пределах 2,2%, фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,7%. А вот на рынке энергоносителей с утра преобладают продажи, что способствует очередной попытке ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрепиться ниже 43 долларов за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 2800-2850 пунктов. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики и возможном некотором ухудшении внешнего фона, по рынку может пройти волна продаж, что приведет к компенсации части утреннего роста. При этом, в рамках сегодняшней сессии ожидаем, что российский рынок сохранит позиции в данном коридоре.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на утреннюю коррекцию на рынке энергоносителей, рубль будет поддержан динамикой валют развивающихся стран, что приведет к удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 70,5-70,7 рубля. В дальнейшем американская валюта может предпринять попытку отыгрыша утренних потерь и перехода к росту. В рамках же сегодняшней сессии ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей.