В последний торговый день прошедшей недели рынок вырос после четырех дней снижения подряд. Негативный тренд вновь задавали бумаги компаний, закрывающих реестры акционеров: сравнительно сильно снизились акции Алросы (-3,08%) и НЛМК (-3,79%). В роли «защитных» выступили обыкновенные акции Ростелекома (+1,67%). Компания попросила у Минкомсвязи мер поддержки для дата-центров наряду с другими направлениями IT-индустрии. Пара USD/RUB продолжила торговаться вблизи отметки 71 за доллар.

Татнефть (+1,54%) в рамках бизнес-плана на 2020 год ориентируется на цены на нефть до конца года в $30-40 за баррель. Эта информация отражает риски снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, и может негативно отразиться на краткосрочной динамике котировок компаний ТЭК.

Последним днем торговли с дивидендами для обыкновенных акций Газпрома (+1,13%) и АФК Системы (-1,57%) будет вторник, для привилегированных акций Мечела (+0,54%), обыкновенных (-0,18%) и привилегированных акций Сургутнефтегаза (+0,28%) такой датой станут среда и четверг соответственно. Учитывая неопределенность в отношении статистики баланса ОПЕК, потребительской инфляции и корпоративных отчетов банков США, фактор дивидендных отсечек представляется весомым негативным аргументом для инвесторов российского рынка акций на предстоящей неделе.

Торговая идея: Детский мир (+1,42%), спек. покупка, цель – 109,95 руб., увеличил в первом полугодии сеть своих супермаркетов до 782 против 766 на конец 2019 года. Данные с определенным «запасом прочности» соответствуют средней рыночной прогнозной оценке прироста выручки компании на 7,5% (г/г) по итогам 2020 года при чистой оценочной рентабельности на уровне 5%.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,30-71,40 в паре USD/RUB, 2745-2810 по индексу Мосбиржи.