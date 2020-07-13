Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.1-0.4%, в диапазоне 2790-2810 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2780, 2770 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует противоположная утренняя динамика фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок.

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.91%) завершили основные торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов акциями рублевый индекс МосБиржи прибавил 0.43%. Восходящая динамика локального рынка акций соответствовала заметному улучшению состояния внешнего фона, которое произошло во второй половине дня.

Наиболее значимым внешним сигналом для участников локальных торгов под конец минувшей недели стала позитивная динамика фьючерсов на «черное золото». Контракты на нефть сорта Brent сумели преодолеть свой внутридневной спад и заметно повысились под закрытие основных торгов в России. Ну а в среднесрочном периоде они продолжают удерживаться вблизи своего четырехмесячного максимума, в районе $42-$44 за баррель.

Между тем, Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете отмечает, что восстановление спроса на нефть все еще остается под угрозой на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Согласно прогнозам МЭА мировой спрос на нефть по итогам 2020 года сократится на 7.9 млн баррелей в сутки. А в 2021 году он увеличится лишь на 5.3 млн баррелей в сутки.

Среди значимых внешних факторов стоит отметить сохраняющиеся риски ужесточения санкций против РФ со стороны США. Для этого появляются все новые и новые формальные причины. В значительной мере это связано с приближающимися президентскими выборами в США. Уже после завершения торговой недели президент РФ отметил, что санкционное противостояние на международной арене будет продолжаться.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 13 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дневной и вечерней торговых сессий, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции МосБиржа (MOEX RM, +1.97%). Эти бумаги продолжили свой заметный недельный прирост, поводом для которого послужила недавняя публикация позитивных итогов торгов на рынках Московской биржи в июне. За минувший месяц их объем возрос на 10.3% до уровня в 72.9 трлн руб. Кроме того, интерес к указанным бумагам подогревают планы скорого запуска на Московской бирже дневных и вечерних торгов самыми ликвидными иностранными акциями, входящими в состав фондового индекса S&P 500. Все это в конечном итоге должно способствовать увеличению комиссионных доходов организатора биржевых торгов и росту стоимости его акций.

Акции Новатэк (NVTK RM, +1.29%) несколько опередили рынок на фоне позитивного известия о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента независимой газодобывающей компании на уровне «BBB» в иностранной и национальной валюте со «стабильным» прогнозом. С технической же точки зрения указанные бумаги продолжают неуверенную консолидацию несколько выше близкого значимого уровня поддержки, расположенного в районе 1000 руб. В случае общего ухудшения настроений на рынке эти бумаги рискуют сползти ниже указанной отметки.

Заметной тенденцией во втором эшелоне стало повышение стоимости низколиквидных акций золотодобывающих компаний: Petropavlovsk PLC (POGR RM, +6.47%), Лензолото-ао (LNZL RM, +6.20%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +2.59%), Селигдар-ао (SELG RM, +1.73%), Селигдар-ап (SELGP RM, +2.04%). Очевидно, что спрос на них связан с недавним обновлением многолетнего максимума во фьючерсах на золото. Они теперь торгуются выше важного технического и психологического ценового уровня $1800 за тройскую унцию.

Одним из немногих значимых корпоративных событий минувшей пятницы стала публикация июньских результатов продаж алмазного сырья и бриллиантов компании Алроса (ALRS RM, —2.59%). Их объем составил всего лишь $31.3 млн. на фоне сохраняющейся слабости глобального алмазного рынка. Для сравнения, объем январских продаж алмазодобывающей компании составил $405 млн. Добавим, что в пятницу акции Алроса торговались последний день с дивидендами в размере 2.63 руб. Сегодня в них должен состояться довольно масштабный дивидендный гэп.

В понедельник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 2.1%. Японский Nikkei225 прибавил 2.0%.

С учетом того, что утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно обозначить скорее как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, или со сдержанным приростом.