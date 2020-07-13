В пятницу в центре внимания рынка оказался отчет компании Gilead о результатах клинических испытаний противовирусного препарата Ремдесивир. По заявлению компании, среди пациентов с выявленным COVID-19 уровень смертности тех, кто получал данный препарат, оказался на 62% ниже, чем в группе, не получавшей его. Эта новость подстегнула оптимизм участников рынка, вселив в инвесторов надежду на продолжение процесса возобновления работы мировой экономики.

К моменту старта торгов в США азиатские рынки акций закрылись в отрицательной зоне: индекс Nikkei опустился примерно на 1,1%, а сводный индекс Шанхайской фондовой биржи скорректировался почти на 2,0%, несмотря на публикацию сильных показателей роста кредитования в Китае за июнь. На фоне заявления Gilead индекс S&P 500 по итогам дня поднялся на 1,0% при лидирующей динамике акций банковского, энергетического секторов и сектора авиаперевозок. Цена нефти Brent за день повысилась на 2,1%. На фоне улучшения аппетита к риску кривая казначейских облигаций США сместилась вверх на 2–3 бп. Доходность 10-летних UST выросла до 0,65%, хотя ранее днем протестировала отметку в 0,57%. Между тем в пятницу количество заболевших COVID-19 в США продолжило расти, и власти некоторых штатов предупредили, что, возможно, понадобится усиление карантинных мер.

Волатильность на валютном рынке в пятницу была невысокой. Китайский юань ослаб, так же как и большинство азиатских валют. Корейская вона показала отстающую динамику, подешевев на 0,7%. Между тем южноафриканский ранд и бразильский реал укрепились примерно на 0,3%, а мексиканское песо подорожало на 0,8%. Норвежская крона укрепилась на 0,3% к евро на фоне роста цен на нефть. Курс USDRUB торговался в довольно узком диапазоне 70,80–71,20 и закрылся на уровне 70,78 (+0,1% к доллару). Мы по-прежнему считаем, что рубль выглядит сравнительно дешевым с фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели.

На этой неделе завершится заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (в среду); также регулятор опубликует свой квартальный экономический прогноз. Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике завершится в четверг. Как ожидается, оба центробанка оставят текущие параметры денежно-кредитной политики без изменений. Предполагается, что глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердит курс на смягчение денежно-кредитной политики. Что касается макроэкономической статистики, ключевые релизы этой недели – данные об инфляции в США (во вторник), статистика промышленного производства в США и Бежевая книга ФРС (в среду), а также данные о первичных заявках на пособие по безработице и обороте розничной торговли в США (в четверг).