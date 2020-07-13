Внешний фон в преддверии старта торгов на Мосбирже в пятницу, 10 июля, выглядит позитивным. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Азиатские акции растут в понедельник, на мажорной ноте предвкушая старт сезона корпоративной отчетности в США. Японский фондовый рынок показывает наиболее позитивные результаты. Фондовые площадки в Гонконге, Южной Корее и Австралии прибавляют более скромно, китайские акции в зеленой зоне. При этом доллар подешевел, золото подорожало, доходность облигаций Казначейства США снизилась. По состоянию на 08:15 мск.:

Nikkei 225 +2% до 22743 п.

Hang Seng +0,9% до 25963 п.

CSI 300 +2% до 4848 п.

KOSPI +1,7% до 2187 п.

S&P/ASX200 +0,75% 5967 п.

В фокусе дня на российском рынке будут: операционные результаты ПАО «Северсталь» за II квартал 2020 г., а также выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании Совета по развитию финансового рынка верхней палаты парламента. Минфин сегодня может опубликовать данные о балансе бюджета за июнь. На международных рынках внимание инвесторов будет сконцентрировано на встрече министров иностранных дел Евросоюза, а также выступлении главы ФРБ Далласа Роберта Каплана.

Ключевые события наступившей торговой недели включают:

— Американские банки JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, BNY Mellon и Citigroup начнут сезон корпоративной отчетности в США.

— В среду Банк Японии объявит решение о монетарной политике. В тот же день Минэнерго США опубликует традиционный еженедельный отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.

— Китай в четверг опубликует ВВП за II квартал 2020 г., а также июньские данные по промпроизводству. В США будут опубликованы цифры по розничным продажам в первом месяце лета. Совет директоров ЕЦБ объявит свое решение по денежно-кредитной политике, а после состоится пресс-конференция Кристин Лагард.

— В пятницу пройдет саммит лидеров ЕС, посвященный пакету помощи на 750 млрд евро. Уже поздно вечером S&P Global Ratings опубликует рейтинги России.

Нефть дешевеет в преддверии заседания ОПЕК+ на этой неделе, в ходе которого группа может объявить о планах начать сворачивание исторических договоренностей о сокращении добычи даже на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом во многих регионах.

К 8:28 мск августовские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 0,7% до $40,26/барр. на Нью-Йоркской товарной бирже после роста на 2,4% в пятницу. Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,65% до $42,96 на бирже ICE Futures Europe после роста на 2,1% в пятницу.

Рубль на минувшей неделе укрепился к доллару на фоне относительно спокойного внешнего фона и снижения давления со стороны импортеров и дивидендных выплат. К доллару российская валюта подорожала на 0,9%, к евро выросла в цене на 0,3%. Доллар на прошлой неделе подешевел против всех валют «Большой десятки», кроме канадского соседа. Более процента прибавили к валюте США шведская крона и британский фунт. В пятницу индекс доллара проверил на прочность 97,00 п. в качестве сопротивления. Отметка прошла проверку на прочность. Ниже этой отметки индекс доллара торгуется с 6 июля. Текущая картина указывает на возможность падения до июньских минимумов на 95,716 п. Диапазон колебаний в паре USDRUB ожидается 71,00 — 70,50. Минорная динамика в ценах на нефть препятствует потенциалу укрепления рубля. Конвертация нерезидентами дивидендных выплат российских компаний также будет оказывать давление на российскую валюту. Также напомним, что с прошлого четверга Минфин продает валюту не на 10,3 млрд рублей ежедневно, а на 5,6 млрд рублей.