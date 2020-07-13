Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на позитивном внешнем фоне, несмотря на коррекцию стоимости нефти Brent. Рост азиатских площадок поддержит спрос на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма". Настрой на зарубежных фондовых площадках остается оптимистичным в ожидании потока корпоративной отчетности, добавляет он.

Что касается настроений на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные, также замечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Азиатские площадки растут в пределах 2,2%, фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,7%. А вот на рынке энергоносителей с утра преобладают продажи, что способствует очередной попытке ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрепиться ниже 43 долларов за баррель", — указывает он.

На таком фоне в начале сессии ожидается преобладание покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи сделать существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 2800-2850 пунктов, прогнозирует аналитик.

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз в направлении уровня 70 рублей по паре доллар-рубль, восстановление "спроса на риск" на рынках в целом способствует ослаблению доллара США, считает Старцев.

На позитивном внешнем фоне должен подрасти рубль, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"В ближайшие дни российская валюта может пользоваться поддержкой со стороны спроса на ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Если внешний фон будет и дальше улучшаться, не исключено, что пара доллар-рубль сверху вниз пробьет отметку 70, однако сильная поддержка по паре 68 устоит в любом случае", — считает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржевые индексы США выросли в пятницу на оптимизме по борьбе с пандемией коронавируса, индекс высоких технологий NASDAQ побил очередной рекорд.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра поднимаются на 0,66-0,78%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,77%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,02%.

Стоимость нефти снижается на 0,65% — до 42,95 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,23% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1324 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в пятницу на улучшении внешнего фона и растущих котировках нефти марки Brent, при этом индексу Мосбиржи удалось по итогам недели удержаться выше "круглой" отметки в 2800 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,67%, до 2800,94 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,91%, до 1245,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 19 копеек — до 70,73 рубля, евро — на 12 копеек, до 79,88 рубля, следует из данных Московской биржи.