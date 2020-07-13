ING ожидает восстановления промышленности США (ср) на 4,8% м/м. Розничная торговля (чт) будет поддержана ростом доходов, в т.ч. за счет увеличения пособий по безработице на $600/нед. По данным Чикагского университета, сейчас доходы 68% получателей пособий выше, чем до увольнения. В фокусе распространение коронавируса и новые заявки на пособия по безработице (чт), которые останутся высокими (консенсус – 1,25 млн). Текущее состояние экономики будет отражено в «Бежевой книге» ФРС (ср). В ЕС пройдет заседание ЕЦБ (чт), где главной темой будет дальнейшая риторика, и состоится обсуждение Европейского фонда восстановления экономики на €750 млрд (пт). Главные вопросы: 1) форма выплат – гранты или займы, и 2) условия получения – их наличие и критерии.

В Китае, по оценке ING, ВВП за 2К20 может сократиться на 3,1% г/г, – что радикально отличается от консенсуса (+2,2% г/г) из-за более негативного взгляда на внутренний и внешний спрос. Также выйдут данные по промпроизводству и розничной торговле (чт) – последняя, скорее всего, будет слабой под давлением влияния эпидемии на внутренний спрос. ОПЕК+ будет решать (ср), продлевать ли на август текущие квоты на добычу (ниже базового уровня октября 2018 г. на 9,6 млн барр./сут.) или разрешить участникам частично восстановить добычу на 1,9 млн барр. в соответствии с изначальным планом на фоне оживления спроса на нефть. Во вторник состоится предварительная встреча технического комитета ОПЕК.

Глава ЦБ РФ выступит в Совете Федерации (пн), где может подтвердить или усилить сигналы к смягчению ДКП из-за очередного снижения инфляционных рисков. За последний месяц ожидаемый рынком ИПЦ в середине 2021 г. снизился с 3,7% до 3,1% г/г, что возвращает реальную ставку РФ к 1,4%, т.е. близко к верхней границе диапазона аналогов. Выплата страховых взносов (ср) произойдет на фоне расширения дефицита бюджета (пн). Из-за сокращения добычи нефти промпроизводство (ср) покажет падение на 6-7% г/г несмотря на снятие карантина. S&P сохранит рейтинг РФ (пт) на уровне BBB-. C момента последнего решения (26 марта) ожидания по цене на нефть и глобальным потокам капитала улучшились, свежие обвинения США в адрес РФ не привели к санкционным действиям Конгресса, курсовая политика РФ осталась неизменной. При этом S&P ухудшит прогнозы ВВП и дефицита бюджета на 2020 г. с прежних —0,8% г/г и —2,8% ВВП, сохраняя интригу по поводу судьбы стабильного прогноза по рейтингу, хотя вероятное ухудшение этих прогнозов по другим странам снижает риски и для прогноза.