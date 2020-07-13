По сообщению газеты Ведомости, завтра и послезавтра состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК, на которой будет рассмотрен вопрос о корректировке действующих квот по добыче нефти. По информации источника Bloomberg, Саудовская Аравия намерена предложить уменьшить нынешние ограничения с 9,7 млн барр./сут. до 7,7 млн барр./сут. Другие члены картеля, по данным газеты, также склоняются в пользу смягчения действующих ограничений.

Наш комментарий: Позиция Саудовской Аравии, о которой сообщают Ведомости, полностью соответствует договоренностям в рамках текущего соглашения ОПЕК+ (снижение добычи на 9,7 млн барр./сут. в мае–июле, 7,7 млн барр./сут. – в августе и 5,7 млн барр./сут. – с января 2021 по апрель 2022 г.) и нашему базовому сценарию. Исходя из этого, мы считаем данную новость нейтральной для российских нефтяных компаний.

В случае сохранения июльских квот до конца августа добыча нефти в России по итогам всего 2020 г. оказалась бы на 0,4% ниже нашего текущего прогноза, предполагающего ее сокращение на 8,5% г/г, до 512 млн т.

Среди российских вертикально интегрированных нефтяных компаний сильнее всего в операционном плане от соглашения ОПЕК+ страдают Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть и Лукойл (в их случае мы ожидаем снижения добычи на 11,1% г/г, 11,0% г/г, 10,7% г/г и 10,3% г/г соответственно). Добыча Газпром нефти, скорее всего, сократится несколько меньше – на 7,6% г/г. Однако с финансовой точки зрения сокращение добычи нефти в мире позитивно для цен на нефть и, соответственно, – на краткосрочном временном горизонте – для российских нефтяных компаний.