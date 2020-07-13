Компания AliExpress Россия (AER) – совместное предприятие Alibaba, Мегафона, Mail.ru и РФПИ – рассчитывает к 2022–2023 г. увеличить свой оборот примерно до 10 млрд долл. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил гендиректор AER Дмитрий Сергеев. Он также упомянул, что СП планирует повысить долю локальных продавцов, работающих на платформе AER, с нынешних 20% до 50%. Наконец, Сергеев не исключил возможность проведения IPO AliExpress Россия через три–четыре года.

Наш комментарий: AER не раскрывает показатели своего оборота, но, по нашим оценкам, в 2019 г. он составил 240–250 млрд руб. Это ставит компанию на первое место по объему продаж на российском рынке интернет-торговли, хотя доля российских продавцов на платформе AER, по нашим оценкам, сравнительно мала. Согласно данным Data Insight, в 2019 г. оборот продаж локальных продавцов составил почти 36 млрд руб., из чего следует, что оборот трансграничных продаж мог превысить 200 млрд руб.

По нашим оценкам, доля AER на российском рынке интернет-торговли в 2019 г. составила 12–12,5% (включая как локальные, так и трансграничные продажи). Из комментария Сергеева следует, что к 2022–2023 г. общий оборот AER может вырасти почти в три раза по сравнению с нашей оценкой данного показателя в 2019 г. Исходя из нашего прогноза в целом по рынку интернет-торговли, который может отличаться от оценок СП, в этом случае доля рынка AER повысится до 16–18%. Озвученные Сергеевым планы также предполагают, что по темпам роста локальные продажи, которым в настоящее время AER уделяет приоритетное внимание, могут существенно опередить трансграничный сегмент.

В целом мы считаем, что AER обладает всеми возможностями для реализации потенциала, связанного со стремительным развитием российского рынка интернет-торговли. Отметим, что в 2020 г. доля локального сегмента этого рынка в общем обороте розничной торговли составила всего 6%.

На наш взгляд, рост оборота AliExpress Россия создает перспективы и для Mail.ru Group, владеющей 15% СП, а потенциальное IPO AER позволит раскрыть потенциал стоимости СП для инвесторов и нынешних акционеров Mail.ru.