Итогом 2к’20 стал едва видимый профицит счета текущих операций в $600 млн ($9.9 млрд в 2к’19). Скорость подстройки его компонентов к шоковым условиям прошедшего квартала превысила ожидания (оценка Росбанка: —$12.1 млрд) – это хорошая новость для рубля, несмотря на риски остаточной волатильности на протяжении 3к’20.

Падение профицита счета текущих операций прошло ожидаемо на фоне сжатия профицита торгового баланса ($14.3 млрд, —63.7% г/г), падения экспортной выручки (-33.0% г/г) и сравнительной устойчивости товарного импорта (-13.5% г/г). Коррекция сырьевых цен на 51.2% г/г объясняет большую часть падения экспорта сырой нефти (-57.3% к/к) – остальное приходится на подстройку объемов в условиях рекордного падения потребления энергоресурсов.

Среди менее прозрачных, но не менее значимых элементов подстройки счета текущих операций отмечаем резкое падение объемов импорта услуг в части трансграничных потоков грузов и пассажиров (-87.3% г/г), а также заметное сокращение выплат инвестиционных доходов (-39.2% г/г). Оба компонента отреагировали намного быстрее, чем мы ожидали. Однако в свете поступательного открытия границ и переноса некоторыми компаниями выплат дивидендов на более поздние сроки 3к’20 может ощутить на себе «догоняющий» эффект и, тем самым, размыть опережающее ожидания восстановление сырьевого рынка.

В разделе финансового счета мы выделяем умеренный отток капитала ($12.7 млрд, из которых $12.1 относятся к частному сектору), который во многом был «профинансирован» тратой золотовалютных резервов (-$12.6 млрд). Банковский сектор (нетто-отток $7.3 млрд) встретился с оттоком депозитов и неблагоприятными условиями для увеличения прочих обязательств (-$8.7 млрд), что, в свою очередь, потребовало сокращения финансовых активов (-$1.4 млрд). Нефинансовый сектор (нетто-отток $4.1 млрд) сохранил поддержку прямых иностранных инвестиций ($6.0 млрд), но при этом продемонстрировал высокий аппетит к портфельным инвестициям ($3.7 млрд) и готовность нарастить торговые кредиты и авансы ($3.8 млрд).

С точки зрения фундаментального равновесия рубля, 2к’20 подтвердил высокую гибкость импортных компонент, а также умеренный негатив в отношении российских активов. Глядя на перспективу следующего квартала, риски сокращения сальдо текущего счета до отрицательных значений сохраняются, что будет удерживать высокий диапазон волатильности курса в интервале 70.0-72.0.