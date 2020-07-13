Цены нефти закончили прошедшую неделю примерно на тех же уровнях, что к ее началу. Но цены к средине пятидневки отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием. И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок ожиданиями на рост добычи от ОПЕК+, то прирост цены скорей был связан с сообщениями об успешных испытаниях нового лекарства от COVID-19.

Это уже не первый всплеск надежды на восстановление спроса на нефть, связанный с появлением нового лекарства. Однако вирус пока по-прежнему терзает мир и, судя по росту числа заболеваний, сдаваться без боя не собирается. Здесь будет еще много интересных и важных поворотов, включая новые всплески и осложнения, сильного влияния на экономические связи и даже развитие идеи о поиске виноватых. (В связи с предстоящими выборами в США и очень бодрым разрастанием эпидемии в стране такие идеи действительно могут заиграть новыми красками). А что касается лекарств и прививок, то до реального воздействия на динамику эпидемии еще пока далеко. Так что в дальнейшем воздействие от новых сообщений («волки-волки») «вакцина — лекарство – вакцина» постепенно будет девальвироваться, и далее будет меньше влиять на поведение цен.

Другое дело реальные изменения баланса спроса и предложения. Из таких более реальных изменений как раз можно выделить предстоящее решение намеченного на 15 июля онлайн обсуждения ОПЕК+ дальнейшей динамики ограничений добычи. Как сообщила газета Wall Street Journal, с августа на фоне постепенного восстановления спроса на нефть Саудовская Аравия и большинство участников сделки ОПЕК+ поддержали идею постепенно наращивать нефтедобычу. Фактически по данным Bloomberg речь идет о выходе на обозначавшиеся еще при принятии плана графика уровня сокращений в 7,7 Мб/д вместо работавших в мае-июле ограничений в 9,7 Мб/д. И это было бы наиболее естественным вариантом в условиях ожидаемого роста спроса. Таким образом, на рынке уже в августе могут появиться дополнительные 2 Мб/д. Могут возникнуть еще нюансы с добровольными ограничениями Саудовской Аравии, которые тоже могут быть отозваны по случаю предполагаемого роста спроса. (Относительный оптимизм производителей совпадает с пятничным отчетом Международного энергетического агентства, показывающим, что наихудшее влияние коронавируса на мировой спрос на нефть осталось позади). Понятно, что ожидаемое от ОПЕК+ решение о появлении дополнительных 2 Мб/д нефти на рынке может повлиять на цены.

Но даже кроме заседания ОПЕК+ предстоящая неделя будет весьма интересной для рынков. В первую очередь это старт сезона отчетности по итогам 2 квартала. Доходы компаний во втором квартале ожидаемо покажут сильный провал. По прогнозам корпоративный сектор США за второго квартала может показать двукратное снижение суммарной прибыли. Хотя есть некоторые отрасли, которые не пострадали. В первую очередь это неизменная инфраструктура, включая коммунальное хозяйство и т.д. Есть компании, которые за время ограничений даже поправили свои дела. Это поставки различного медицинского оборудования и средств эпидемиологической защиты. Очень интересно будет узнать динамику продаж компаний, занимавшихся доставкой еды и других продуктов, интернет магазинов, компаний поставщиков программного обеспечения. Важные подробности изменившейся картины мира будут появляться по мере выхода отчетных данных компаний, а затем и подведение макроэкономических итогов 2 квартала.

На текущей неделе 17-18 июля на саммите ЕС главы Европы обсудят компромиссный план по фонду восстановления, и если решение будет получено, то это станет фактором стабилизации и аргументом для оптимизма рынков. Так что летнего затишья на рынках пока не наступает. А на российском фондовом рынке закрытия реестров по солидным дивидендным выплатам будут сдерживать рост индексов.

На прошедшей неделе сильных данных по нефти от США не поступило. Как стало известно, запасы сырой нефти немного подросли, но продолжили оставаться чуть ниже максимальных отметок двухнедельной давности. Правда, при этом продолжился бодрый рост суммарных запасов нефти и нефтепродуктов. Объемы добычи за неделю не изменились. Динамика буровых работ в США продолжает снижаться, и число работающих буровых установок сократилось уже до 181 штуки. И на текущей неделе вновь интересным будет узнать обновленные данные из США.