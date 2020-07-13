Рост волатильности и погашение КОБР могут подтолкнуть Минфин к дальнейшему размещению флоатеров
Предстоящая неделя будет насыщена событиями глобального характера, включая публикацию большого объема макростатистики и встречу ОПЕК+. Из локальных событий стоит отметить крупное погашение КОБР, на 700 млрд руб., при этом размещение нового выпуска пока не запланировано. Высвобождающийся объем ликвидности может быть частично абсорбирован за счет очередного размещения флоатеров Минфином, так что вероятность, что мы вновь увидим аукцион по выпуску с переменным купоном, весьма высока. К тому же на глобальных рынках в последнее время нарастают опасения, связанные с быстрым распространением коронавируса, это увеличивает волатильность и подстегивает спрос на безрисковые активы. В такой ситуации аргументы в пользу покупки флоатеров как защитного и низковолатильного инструмента будут становиться все весомее. На прошлой неделе по результатам аукциона мы видели, что потенциальный спрос на бумаги с переменным купоном довольно велик, вопрос лишь в размере дисконта, который ведомство готово давать участникам. В пятницу на рынке рублевого госдолга наблюдалась минимальная торговая активность, исключение составил лишь флоатер ОФЗ 29006, в котором биржевой оборот превысил 6 млрд руб. По итогам же всей недели сегмент ОФЗ показал небольшое восстановление цен после умеренного снижения, наблюдавшегося ранее. Доходности вдоль кривой ОФЗ потеряли в среднем 10–30 б.п., а рубль стал одной из лучших валют на ЕМ, укрепившись более чем на 1%.
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