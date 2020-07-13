Нефтяные котировки в утренние часы умеренно снижаются после публикации ежемесячного обзора от Международного энергетического агентства. МЭА, хотя и сообщило об ожиданиях роста спроса на нефть в 2021 году на 5.3 mbd, отметило, что спрос останется ниже уровней 2019 года на 2.6 mbd. Кроме того, агентство сообщило, что вспышка коронавируса, которую мы сейчас наблюдаем по всему миру, ставит под угрозу дальнейшее восстановление спроса не энергоносители. В результате, контракты на Brent в утренние часы снижаются на 1% и торгуются чуть ниже отметки $43/bbl. Ключевым событием для нефтяного рынка на предстоящей неделе станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке и будущее сделки ОПЕК+. Информационные агентства со ссылкой на источники пишут о том, что страны готовы к постепенному увеличению добычи сырья в августе. Базовым сценарием остается увеличение добычи на 2 mbd в соответствие с параметрами текущей сделки. На наш взгляд, такое решение не должно оказать значимого влияния на нефтяные котировки, поскольку оно является ожидаемым. При этом мы по-прежнему не видим пространства для дальнейшего значимого роста цен на нефть в условиях медленного восстановления мировой экономики и все еще неопределенной ситуации по коронавирусу.