Как сообщает ЦБ, профицит российского счета текущих операций составил $0,6 млрд в 2К20 – тот факт, что, несмотря на существенное снижение цен на нефть, Россия смогла сохранить счет текущих операций профицитным, несомненно является позитивным сигналом.

В равной степени позитивной является и новость о снижении ненефтяного экспорта на 7,6% г/г в 2К20, так как мы опасались гораздо более сильного снижения экспортных доходов в целом.

С другой стороны, существенную поддержку благоприятным цифрам счета текущих операций оказало как снижение импорта товаров, так и снижение импорта услуг. Импорт товаров снизился на 13,5% г/г в 2К20 –с одной стороны, это снижения не было столь сильным, как ожидалось, учитывая два месяца карантина, тем не менее снижение на $8 млрд за год способствовало поддержанию стабильности счета текущих операций.

Что касается импорта услуг, он снизился на 60% г/г в 2К20 или на $15 млрд за год.

Таким образом, как мы отмечали ранее, снижение импорта было главной причиной, объясняющей тот факт, что счет текущих операций остался в позитивной зоне, а курс рубля был относительно сильным. В то же время сейчас, когда происходит перезапуск экономики, предыдущее снижение импорта может привести к догоняющему росту – к примеру, по нашей оценке, в июне прекратилось снижение импорта товаров, и то же самое может произойти с импортом услуг, как только возобновятся международные авиаперевозки.

По этой причине, несмотря на восстановление цен на нефть до уровня выше $40/барр, баланс российского счета текущих операций, вероятно, сохранится на околонулевом уровне в 3К20. В этой ситуации динамика курса рубля будет напрямую зависеть от потоков капитала: снижение дивидендных выплат и продолжающаяся продажа Минфином валюты на рынке формируют сценарий укрепления курса рубля в краткосрочной перспективе, однако многое будет зависеть от отношения иностранных инвесторов к российскому рынку долга.