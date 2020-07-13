Мы ожидаем, что цены на нефть Brent на этой неделе останутся в диапазоне $40-44 за баррель. Сложившийся диапазон в целом устраивает основных участников рынка и для выхода цен из него необходимы новые важные драйверы.

Основным фактором, который определяет динамику цен, является постепенное восстановление мирового спроса на топливо по мере снятия карантинных ограничений в крупнейших экономиках. Поэтому трейдеры на нефтяном рынке внимательно следят за динамикой новых случаев заражения короновирусом в странах – крупнейших потребителях нефти. Возможное повторное введение ограничений в США является одним из реальных негативных рисков для нефтяных цен в ближайшей перспективе.

В то же время страны ОПЕК+ внимательно следят на балансом спроса и предложения на рынке, и сделка по сокращению добычи помогает ускорить балансировку рынка. 15 июля состоится встреча ключевых министров ОПЕК+, на который участники, вероятно, рассмотрят выполнение текущего соглашения и планы на ближайшие месяцы. Уже с августа страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 2 млн б/с, так что общее сокращение добычи составит 7,7 млн б/с. В случае развития негативной динамики нефтяных цен, страны ОПЕК+ могут задействовать словесные интервенции или продлить сделку с текущими рекордными сокращениями добычи на 9,7 млн б/с еще на месяц.

Отдельно стоит упомянуть возможность сланцевой нефтедобычи в США быстро нарастить производство. Так Минэнерго США прогнозирует, что уже в этом месяце добыча нефти в стране вырастет на 380 тыс. б/с, до 11,36 млн б/с. При этом спрос на нефть в июле, по оценке Минэнерго США, вырастет на 3 млн б/с.​