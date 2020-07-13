В условиях глобальной рецессии банкам приходится искать баланс между ограничением рисков, связанных со снижением качества активов и кредитоспособности заемщиков, с одной стороны, и обеспечением доступа к кредитованию для кредитоспособных клиентов – с другой. До некоторой степени эта проблем сглаживается благодаря вливаниям ликвидности в банковскую систему регуляторами, а в случае ФРС – еще и за счет интервенций в определенные сектора рынка, призванных обеспечить нормальное движение кредитных потоков. Нынешний кризис отличает использование центробанками более широкого набора инструментов и вызванное этим размывание границ между фискальной и денежно-кредитной политикой. Одним из следствий этого стало значительное увеличение балансов центробанков в процентом отношении к ВВП.

В случае США рост дефицита государственного бюджета и связанное с этим увеличение долга федерального правительства были в значительной мере профинансированы за счет покупки гособлигаций Федрезервом. Пока что потенциальные издержки и риски, связанные с действиями центральных банков, не привели к коррекции на финансовых рынках и даже наоборот – они продолжают оказывать им поддержку, т.к. стоимость государственных заимствований остается низкой (в некоторых случаях – рекордно низкой). Рынки акций по-прежнему торгуются на повышенных уровнях, хотя, например, в случае США это обеспечивается лидерством довольно узкого круга акций технологического сектора.

По оценкам S&P Global, суммарные кредитные потери 88 банковских систем в 2020–2021 гг. составят около 2,1 трлн долл. Из них 1,3 трлн долл. придется на нынешний год, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Сумма кредитных потерь отражается в отчете о прибылях и убытках, и на нее же увеличиваются резервы под ожидаемые потери по ссудам на балансе банка. Банки часто описывают потери по кредитам как «резервы/отчисления на ожидаемые потери по ссудам» или подобными терминами. Такие потери, как правило, предшествуют фактическому списанию кредитов, суммы которых вычитаются из аккумулированных под эти цели резервов на балансе кредитной организации. Как отмечает S&P Global, в 2019 г. завершился многолетний период относительно небольших потерь по кредитам в мировом банковском секторе.

Американские банки в целом намного быстрее кредитных организаций еврозоны признают и абсорбируют кредитные потери и рост просроченной задолженности. За последнее десятилетие банки еврозоны так и не смогли провести докапитализацию и реструктуризацию в необходимом объеме, а банковский и долговой кризисы в экономике региона выявили «порочную зависимость» между балансами банков и находящимися на них долговыми обязательствами государств еврозоны. Помимо этого, прибыльность банков оказалась под давлением в связи с проводимой ЕЦБ политикой отрицательных процентных ставок. По расчетам S&P Global, потери французских банков по внутренним кредитам увеличатся более чем вдвое в 2020 г. и останутся на повышенном уровне в 2021 г. – тем более что официальные прогнозы (например, прогнозы МВФ) предполагают падение ВВП Франции (а также Испании и Италии) на 11–12% в текущем году.

На этой неделе Citi и Goldman Sachs откроют сезон публикации отчетности за 2к20. Первый квартал этого года был отмечен увеличением отчислений в резервы на покрытие потерь по кредитам, и их дальнейший рост мы, скорее всего, увидим и в результатах банков за 2к20. Однако стоит отметить, что комиссионные доходы глобальных банков пока существенно не пострадали. Источником давления на американские банки в 3к20 может стать недавние решения ФРС о запрете на осуществление обратного выкупа акций и об ограничении размера дивидендных выплат. Согласно прогнозу S&P Global, около 60% всех кредитных потерь придется на банки Азиатско-Тихоокеанского региона, но при этом самый значительный прирост таких потерь (в среднем более чем в два раза по сравнению с 2019 г.) произойдет в банковских системах Северной Америки и Западной Европы. Почти в 400 млрд долл. оцениваются ожидаемые кредитные потери китайских банков, что сопоставимо с прогнозируемым размером потерь банков США, Японии, Германии и Великобритании вместе взятых. Китайские банки занимают одно из ведущих мест в первой десятке мировых банков по размеру активов, а фонды денежного рынка КНР – самые крупные в мире. При этом роль банковской системы Китая в качестве источника кредитования экономики страны намного выше, чем американской банковской системы – для США, где у заемщиков есть альтернатива развитого, ликвидного и зрелого рынка облигаций. Корпоративный сектор Европы, наоборот, в большей степени полагается на банковское кредитование, чем на рынок капитала, хотя в последние годы баланс предпочтений также смещается в сторону второго.

О высоком уровне долговой нагрузки в экономике КНР хорошо известно, особенно в том что касается госкомпаний и корпоративного сектора, но у китайских банков существенных проблем с этим до сих пор не возникало. Коммерческие кредитные организации страны всегда могут положиться на Народный банк Китая, способный при необходимости абсорбировать на своем балансе любые их потери. Китай является единственной среди ведущих экономик, где на 2020 и 2021 гг. S&P Global прогнозирует положительный рост ВВП. На этой неделе будут опубликованы последние данные о динамике ВВП Китая за 2к20, темпы роста которого, согласно ожиданиям рынка, восстановились после снижения на 6,8% в первом квартале. В то же время значительное сокращение ВВП по итогам текущего года прогнозируется в еврозоне и в меньшей степени – в США. Как ожидается, мировой ВВП в этом году сократится на 3,8% с последующим восстановлением на 5,2% по итогам 2021 г.

S&P Global предупреждает о том, что сокращение производства во всех регионах в этом году может оказать давление на рейтинги банков, качество активов которых ухудшается. Кроме того, вероятное сворачивание программ фискального стимулирования и меры по отсрочке выплаты кредитов могут выявить новые «слабые места» в качестве активов. С точки зрения банковских кредитных рисков опасность заключается в слишком скором отказе от фискального стимулирования, что может привести к более длительному и глубокому экономическому спаду.

Аналитики S&P Global также обеспокоены ухудшением качества активов банков развивающихся стран, особенно тех, которые сильно зависят от внешнего финансирования, и для экономики которых характерна высокая концентрация отдельных секторов. Для банков некоторых развивающихся стран, таких как Турция, колебания валютных курсов, вероятно, будут способствовать ухудшению качества активов и капитала из-за высокого уровня валютного долга.

Здоровой экономике нужна здоровая банковская система и наоборот. Банковские системы в ведущих странах в целом находятся в гораздо лучшей форме и намного более устойчивы к экономическим и финансовым шокам благодаря существенному повышению уровней достаточности капитала и ликвидности после введения режима регулирования Базель III. В условиях текущей рецессии основная проблема связана с «внезапной остановкой» экономической активности и негативными последствиями для определенных отраслей, таких как авиаперевозки, туризм и гостиничный бизнес. В этих секторах число дефолтов по кредитам будет неизбежно расти, и, несмотря на господдержку, это легко может лишить банки желания расширять кредитование данных отраслей. Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы.