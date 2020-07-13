Мы снизили целевую цену на 12М по бумагам HeadHunter на 4% до $20,7/АДС, а рекомендацию – до НА УРОВНЕ РЫНКА в результате обновления финансовой модели, отразив в ней влияние пандемии на рынок онлайн рекрутинга в целом и HH в частности.

После того как рынок труда пережил шок в связи с введением карантинных мер в апреле, в мае и июне тренды развернулись в позитивную сторону, придав инвесторам уверенность для переоценки HHR до докризисных уровней. Так как потенциал восстановления, судя по всему, уже отражен в котировках, и инвесторы не исключают второй волны пандемии, краткосрочный потенциал роста HHR, на наш взгляд, ограничен.

В отличие от глобальных технологических компаний и российских YNDX и MAIL, которые могут играть роль защитных инструментов на период карантина, акции HHR подвержены риску снижения, так как бизнес компании тесно связан с общей офлайн активностью корпораций и динамикой найма персонала. Наша целевая цена предусматривает потенциал снижения акций на 2%.